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Культура и шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске рассказала о неудачных попытках встретиться с племянником

Платон, сын Жанны Фриске, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 08:55 Фото: Instagram/dmitryshepelev
Российской певицы Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Вчера исполнилось ровно 11 лет со дня ее смерти. Семья почтила память Жанны, посетив ее могилу на Николо-Архангельском кладбище, сообщает Zakon.kz.

Как пишет starhit, сестра поговорила с поклонниками артистки, которые начали приходить сюда с самого утра.

Наталья поделилась, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает им видеться с единственным сыном Жанны. Он пресекает их любые попытки выйти на связь с Платоном.

"В день рождения Платона мне написала подписчица и рассказала, что ее дочь учится в одном классе с ним и его сводной сестрой. Я спросила: "Можете дочку попросить очень аккуратно положить от нас письмо? Понятно, что подарки ему не нужны. Мы положим денежку, напишем свои номера телефонов. Если он захочет, то, может быть, напишет нам".

Она ответила: "Надо спросить у Кати (жена Шепелева)". Я говорю:

"Катя все расскажет Диме, он, естественно, запретит". Так оно и произошло, к сожалению. Мы всеми способами пытаемся… Я знаю, что к школе нас не подпустят – там, естественно, охраняемый участок. Платона в школу привозят, а потом забирают. Ребенку 13 лет. Парень уже! Дайте ему вздохнуть!" – возмущается Наталья.

Интересно, что общаться с Платоном запрещено даже его крестной маме Ольге Орловой. Подруга Жанны, тоже в прошлом участница группы "Блестящие", не раз публично обращалась к Дмитрию с просьбой дать семье увидеть ребенка.

Семья Фриске и Шепелев публично враждуют с момента смерти артистки. По словам отца Жанны, Шепелев якобы способствовал распространению снимков певицы в самый тяжелый период ее болезни. Отец уверяет, что дочери приходилось терпеть унижения со стороны избранника.

У самого Дмитрия своя версия событий.

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Аксинья Титова
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