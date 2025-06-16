Пластика Асель Аскар вызвала шквал критики и комплиментов
Фото: Instagram/assel.askar
Казахстанская актриса Асель Аскар решилась на кардинальную меру и легла "под нож" пластического хирурга, сообщает Zakon.kz.
Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав видео реабилитационного процесса после операции. Асель отметила, что специалист рекомендовал остановиться на менее травматичном способе "открыть" глаза.
"Но за эти три года я сильно ушаталась, и это невозможно скрыть. Много сообщений получала касательно моих потухших глаз. Но хотя бы так я смогу визуально привести себя в порядок. Результатом я довольна. Получилось лучше, чем я ожидала", – поделилась актриса.
Однако не все ее подписчики разделили это мнение, высказав критику и внешности Асель, и самооценке:
- До операции было лучше, свои веки были красивее.
- Вот так выглядит непринятие себя, когда думаешь, что вот после такой-то манипуляции я точно стану счастливей, но этого не произойдет, пока внутри не примешь свою красоту и индивидуальность, какой тебя создал Всевышний.
- Еще губы уменьшите.
- Если честно сказать, неестественно смотрится.
- Все равно неестественно смотрятся такие веки, слишком широкие.
- Это же надо себя так не любить, у вас и так все было замечательно, губы – это треш, конечно.
Но не обошлось и без комплиментов:
- Вы и так хороши собой, желаю встретить достойного мужчину, который вернет блеск вашим глазам.
- У тебя всегда были красивые глаза.
- Как красиииво!
- Красивая!
- Вааау, как красиво, тут прям можно заметить разницу до после.
Асель Аскар не единственная казахстанская звезда, побывавшая на столе пластического хирурга и не скрывающая этого. Актриса Жания Джуринская весной 2025-го поделилась с подписчиками результатами сразу двух операций.
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