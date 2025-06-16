Пластика Асель Аскар вызвала шквал критики и комплиментов

Казахстанская актриса Асель Аскар решилась на кардинальную меру и легла "под нож" пластического хирурга, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав видео реабилитационного процесса после операции. Асель отметила, что специалист рекомендовал остановиться на менее травматичном способе "открыть" глаза.

"Но за эти три года я сильно ушаталась, и это невозможно скрыть. Много сообщений получала касательно моих потухших глаз. Но хотя бы так я смогу визуально привести себя в порядок. Результатом я довольна. Получилось лучше, чем я ожидала", – поделилась актриса.

Однако не все ее подписчики разделили это мнение, высказав критику и внешности Асель, и самооценке:

До операции было лучше, свои веки были красивее.

Вот так выглядит непринятие себя, когда думаешь, что вот после такой-то манипуляции я точно стану счастливей, но этого не произойдет, пока внутри не примешь свою красоту и индивидуальность, какой тебя создал Всевышний.

Еще губы уменьшите.

Если честно сказать, неестественно смотрится.

Все равно неестественно смотрятся такие веки, слишком широкие.

Это же надо себя так не любить, у вас и так все было замечательно, губы – это треш, конечно.

Но не обошлось и без комплиментов:

Вы и так хороши собой, желаю встретить достойного мужчину, который вернет блеск вашим глазам.

У тебя всегда были красивые глаза.

Как красиииво!

Красивая!

Вааау, как красиво, тут прям можно заметить разницу до после.

Асель Аскар не единственная казахстанская звезда, побывавшая на столе пластического хирурга и не скрывающая этого. Актриса Жания Джуринская весной 2025-го поделилась с подписчиками результатами сразу двух операций.