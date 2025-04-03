Жания Джуринская показала маме и подругам новую грудь

Казахстанская актриса и инстаблогер Жания Джуринская, которая недавно легла под нож пластического хирурга, похвасталась результатом, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 2 апреля 2025 года, звезда казахстанских молодежных сериалов показала новую грудь своей матери.

"Больше всех меня ругала, что иду на операцию, а сейчас тфай-тфай-тфай. Вы тоже сплюньте", – написала Жания под публикацией с родительницей.

Сегодня, 3 апреля, Джуринская показала реакцию близких подруг.

"Кстати, есть люди, которые пишут: "А что это ты не принимаешь себя? Ты же всегда об этом!" Принять себя – это не отказ от всего. Это быть собой и со своими правилами, миром внутри, несмотря ни на что оставаться верным себе и своим мечтам. К примеру, я сейчас добровольно и осознанно себя кидаю на хейт. Невозможно обидеть или унизить человека, если у него о себе другое мнение. Всем добра", – обратилась актриса к своим недоброжелателям.

Подписчики 34-летней Жании отметили, что тоже не против посмотреть на результат. Некоторые из них позавидовали актрисе, что мама поддерживает дочь во всем. Другие с юмором предположили, что подруги, которые с восторгом восприняли новую грудь Джуринской, тоже решатся лечь под нож пластического хирурга:

"Тоже хочу посмотреть".

"Давай и мы посмотрим тоже".

"Мы не видели! Оценить не можем".

"Все! Ждем теперь еще 6 пар новых...!"

"Ваша мама приколистка, так внимательно рассматривала, что аж мне интересно стало".

"Какая у вас мама молодец! Во всем поддерживает! Я своей даже побоялась бы сказать об этом в свои 39 лет".

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