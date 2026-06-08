"Мощно, бомба и супер!": Сергей Шнуров утонул в эмоциях зрителей после шоу в Казахстане
Фото: pixabay
6 июня 2026 года Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выступили в Конаеве. Сольный концерт действительно стал одним из главных музыкальных событий этого лета в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Тому свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о мероприятии.
На странице в Threads Шнуров поблагодарил за жаркий прием и получил в ответ волну позитива и признательности:
"Казахстан, спасибо! Это был жаркий, невероятный и по-настоящему летний концерт группы "Ленинград".
- Мы в очередной раз убедились: некоторые люди собирают стадионы, а некоторые – истории, которые потом рассказывают годами. У вас каким-то образом получается и то, и другое. Спасибо за вечер без пафоса, но с настоящими эмоциями. За песни, под которые люди смеются, влюбляются, вспоминают молодость и на несколько часов забывают, сколько им лет и сколько сообщений ждет в рабочем чате. Приезжайте еще. Голос восстановим, ноги отдохнут, а вот желание снова попасть на ваш концерт никуда не денется.
- Это было великолепно настолько, что уехали только через 4 часа, продолжали концерт.
- Концерт супер! Только начинайте в следующий раз по-казахски, хотя бы на пол часа позже, и не сразу все хиты в первые 15 минут. Локация далекая, пробки, многие опоздали, пришли, а любимые песни спеты.
- Было очень мощно! Приезжайте почаще, натанцевались и напелись от души!
- Концерт был бомба, Сергей, знайте, люди бросали машины и шли по дороге 45 минут. Ваши песни пели и пешие, и едущие, в каждой машине они были свои. Мы приехали из Караганды, такого мощного энергообмена не было ни на одном концерте.
- Огромное спасибо за вечер, за настоящий праздник, за годы, отданные сцене, за отношение к зрителям!
- Это был просто невероятный концерт! Реально такой драйв, такие эмоции вы подарили!!! Хочется повторить.
- Спасибо за антракт в 15 минут для возможности сбегать в туалет и в бар, почему другие артисты так не делают?
Чуть ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.
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