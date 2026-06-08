"Мощно, бомба и супер!": Сергей Шнуров утонул в эмоциях зрителей после шоу в Казахстане

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6 июня 2026 года Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выступили в Конаеве. Сольный концерт действительно стал одним из главных музыкальных событий этого лета в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Тому свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о мероприятии. На странице в Threads Шнуров поблагодарил за жаркий прием и получил в ответ волну позитива и признательности: "Казахстан, спасибо! Это был жаркий, невероятный и по-настоящему летний концерт группы "Ленинград". Мы в очередной раз убедились: некоторые люди собирают стадионы, а некоторые – истории, которые потом рассказывают годами. У вас каким-то образом получается и то, и другое. Спасибо за вечер без пафоса, но с настоящими эмоциями. За песни, под которые люди смеются, влюбляются, вспоминают молодость и на несколько часов забывают, сколько им лет и сколько сообщений ждет в рабочем чате. Приезжайте еще. Голос восстановим, ноги отдохнут, а вот желание снова попасть на ваш концерт никуда не денется.

Это было великолепно настолько, что уехали только через 4 часа, продолжали концерт.

Концерт супер! Только начинайте в следующий раз по-казахски, хотя бы на пол часа позже, и не сразу все хиты в первые 15 минут. Локация далекая, пробки, многие опоздали, пришли, а любимые песни спеты.

Было очень мощно! Приезжайте почаще, натанцевались и напелись от души!

Концерт был бомба, Сергей, знайте, люди бросали машины и шли по дороге 45 минут. Ваши песни пели и пешие, и едущие, в каждой машине они были свои. Мы приехали из Караганды, такого мощного энергообмена не было ни на одном концерте.

Огромное спасибо за вечер, за настоящий праздник, за годы, отданные сцене, за отношение к зрителям!

Это был просто невероятный концерт! Реально такой драйв, такие эмоции вы подарили!!! Хочется повторить.

Спасибо за антракт в 15 минут для возможности сбегать в туалет и в бар, почему другие артисты так не делают? Чуть ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.

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