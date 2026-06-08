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Культура и шоу-бизнес

"Мощно, бомба и супер!": Сергей Шнуров утонул в эмоциях зрителей после шоу в Казахстане

зрители, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:35 Фото: pixabay
6 июня 2026 года Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выступили в Конаеве. Сольный концерт действительно стал одним из главных музыкальных событий этого лета в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Тому свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о мероприятии.

На странице в Threads Шнуров поблагодарил за жаркий прием и получил в ответ волну позитива и признательности:

"Казахстан, спасибо! Это был жаркий, невероятный и по-настоящему летний концерт группы "Ленинград".
  • Мы в очередной раз убедились: некоторые люди собирают стадионы, а некоторые – истории, которые потом рассказывают годами. У вас каким-то образом получается и то, и другое. Спасибо за вечер без пафоса, но с настоящими эмоциями. За песни, под которые люди смеются, влюбляются, вспоминают молодость и на несколько часов забывают, сколько им лет и сколько сообщений ждет в рабочем чате. Приезжайте еще. Голос восстановим, ноги отдохнут, а вот желание снова попасть на ваш концерт никуда не денется.
  • Это было великолепно настолько, что уехали только через 4 часа, продолжали концерт.
  • Концерт супер! Только начинайте в следующий раз по-казахски, хотя бы на пол часа позже, и не сразу все хиты в первые 15 минут. Локация далекая, пробки, многие опоздали, пришли, а любимые песни спеты.
  • Было очень мощно! Приезжайте почаще, натанцевались и напелись от души!
  • Концерт был бомба, Сергей, знайте, люди бросали машины и шли по дороге 45 минут. Ваши песни пели и пешие, и едущие, в каждой машине они были свои. Мы приехали из Караганды, такого мощного энергообмена не было ни на одном концерте.
  • Огромное спасибо за вечер, за настоящий праздник, за годы, отданные сцене, за отношение к зрителям!
  • Это был просто невероятный концерт! Реально такой драйв, такие эмоции вы подарили!!! Хочется повторить.
  • Спасибо за антракт в 15 минут для возможности сбегать в туалет и в бар, почему другие артисты так не делают?

Чуть ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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