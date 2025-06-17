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Культура и шоу-бизнес

Леонид Агутин и Анжелика Варум "разводятся"

Леонид Агутин и Анжелика Варум, развод, клип, юмор, новая песня, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 11:54 Фото: Instagram/nataliapodolskaya
Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Леонид Агутин и Анжелика Варум решили развестись. Но, к счастью, только для юмористического видео на новую композицию под названием "Я не тот, ты не та", сообщает Zakon.kz.

Впервые клип пользователи Сети смогли увидеть 16 июня 2025 года. Автором музыки и слов, как обычно, выступил сам Агутин.

Снять интересное видео знаменитой семье помогли Леонид Ярмольник, Андрей Мерзликин, Александр Робак, Кристина Бабушкина, Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили, Кирилл и Валерия Астаповы.

"Спасибо нашим друзьям, принявшим участие в съемках, – мы вас любим и дорожим нашей дружбой. Спасибо артистам питерских музыкальных театров и, конечно же, съемочной группе, режиссеру и продюсеру, с которыми мы создали лучшие видео в моей, как минимум, творческой биографии".Леонид Агутин

Также отдельно исполнитель хита "Всё в твоих руках" поблагодарил свою супругу:

"Спасибо моей великолепной Варум, что согласилась на эту авантюру! Ироничных песен мы еще никогда не выпускали".

Армия фанатов семейства молниеносно отреагировала на музыкальную новинку.

  • Я одна после просмотра клипа захотела полноценный фильм с этим актерским составом?
  • Превосходно! Улыбка не сходила с лица весь клип! А какой актерский состав! Готовый сюжет для полноценного фильма!
  • Как круто! Такое послевкусие приятное. Так здорово, что они остаются верны себе.
  • Пусть все семейные конфликты так завершаются.
  • Какое удовольствие от мини-фильма, сколько продуманных деталей и тонкостей! Спасибо огромное за эмоции, весь клип улыбалась!
  • Анжелика – невероятная, потрясающая. Не изменяет себе. Всегда на стиле. Всегда в лучшем свете. Удивительный человек, артистка. Не перестаю восхищаться.
  • Я не знаю, как это Леониду удается, но каждый раз, когда я только слышу кусочек новой песни, я просто поражаюсь, как человек может так улавливать музыку.
  • Вот это уровень! Благодарю за усладу для глаз, ушей и души!
  • Это, пожалуй, самый лучший клип за последние 5 лет, если не 10.

Стоит отметить, что Агутин и Варум вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года в России, а свадьбу сыграли в Венеции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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