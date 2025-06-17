Леонид Агутин и Анжелика Варум "разводятся"

Фото: Instagram/nataliapodolskaya

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Леонид Агутин и Анжелика Варум решили развестись. Но, к счастью, только для юмористического видео на новую композицию под названием "Я не тот, ты не та", сообщает Zakon.kz.

Впервые клип пользователи Сети смогли увидеть 16 июня 2025 года. Автором музыки и слов, как обычно, выступил сам Агутин. Снять интересное видео знаменитой семье помогли Леонид Ярмольник, Андрей Мерзликин, Александр Робак, Кристина Бабушкина, Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили, Кирилл и Валерия Астаповы. "Спасибо нашим друзьям, принявшим участие в съемках, – мы вас любим и дорожим нашей дружбой. Спасибо артистам питерских музыкальных театров и, конечно же, съемочной группе, режиссеру и продюсеру, с которыми мы создали лучшие видео в моей, как минимум, творческой биографии". Леонид Агутин Также отдельно исполнитель хита "Всё в твоих руках" поблагодарил свою супругу: "Спасибо моей великолепной Варум, что согласилась на эту авантюру! Ироничных песен мы еще никогда не выпускали". Армия фанатов семейства молниеносно отреагировала на музыкальную новинку. Я одна после просмотра клипа захотела полноценный фильм с этим актерским составом?

Превосходно! Улыбка не сходила с лица весь клип! А какой актерский состав! Готовый сюжет для полноценного фильма!

Как круто! Такое послевкусие приятное. Так здорово, что они остаются верны себе.

Пусть все семейные конфликты так завершаются.

Какое удовольствие от мини-фильма, сколько продуманных деталей и тонкостей! Спасибо огромное за эмоции, весь клип улыбалась!

Анжелика – невероятная, потрясающая. Не изменяет себе. Всегда на стиле. Всегда в лучшем свете. Удивительный человек, артистка. Не перестаю восхищаться.

Я не знаю, как это Леониду удается, но каждый раз, когда я только слышу кусочек новой песни, я просто поражаюсь, как человек может так улавливать музыку.

Вот это уровень! Благодарю за усладу для глаз, ушей и души!

Это, пожалуй, самый лучший клип за последние 5 лет, если не 10. Стоит отметить, что Агутин и Варум вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года в России, а свадьбу сыграли в Венеции. Материал по теме "Я ошибался": Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия Ранее казахстанская актриса Аша Матай рассказала, что подготовила своему отцу грандиозный подарок на 65-летие. Фотографиями и подробностями ведущая поделилась с подписчиками на странице в Instagram.

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