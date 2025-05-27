"Я ошибался": Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия

26 мая 2025 года заслуженная артистка России Анжелика Варум, исчезнувшая из социальных сетей, отпраздновала 56-летие. Ее супруг Леонид Агутин в этот день публично обратился к ней и трогательно признался в любви, сообщает Zakon.kz.

Автор многочисленных песен певец Агутин оставил публикацию, сопроводив ее фотографией супруги.

"Когда я был молодым, то думал, что старикам, каковыми я считал людей примерно моего нынешнего возраста, жить уже и не так хочется. Я ошибался. Но мы постепенно входим в возрастную категорию тех, которым все, что получается легко, красиво и с энтузиазмом, дается как маленький подвиг. И женщинам в этом смысле, полагаю, гораздо сложнее", – пишет Агутин в подписи к посту.

Далее он отмечает, что гордится женой.

"Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью. Сегодня мы поздравляем Анжелику Варум с днем рождения! И я желаю своей жене море здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца своих родных, близких, своих преданных поклонников и, конечно, меня! Люблю". Леонид Агутин

Супруги состоят в браке уже более 20 лет. У пары есть 26-летняя дочь, которая с детства живет в США с бабушкой. Кроме того, у Агутина есть старшая дочь от предыдущих отношений.

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Комментаторы активно присоединились к поздравлению исполнительницы хита "Зимняя вишня".

Среди пользователей Сети, оставивших добрые слова, довольно много знаменитостей.

К примеру, певица Лариса Долина написала: "Мои поздравления нежной, чуткой, красивой и такой теплой девочке (для меня всегда девочка). Очень люблю".

Сосо Павлиашвили добавил: "Поздравляю, мои дорогие. Ваша любовь пусть освещает путь! С днем рождения".

Также напутствия прозвучали от Виктории Лопыревой, Жанны Мартиросян, Александра Реввы, Максима Виторгана и других звезд.

А 25 мая 2025 года другой заслуженной артистке России исполнилось 54 года. Торжество по этому случаю состоялось немного позже. Как все прошло, рассказала сама исполнительница хита "Губки бантиком" Кристина Орбакайте на странице в Instagram.