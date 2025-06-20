Тестя Павла Прилучного объявили в международный розыск
20 июня 2025 года стало известно, что отца Зепюр Прилучной-Брутян объявили в розыск и заочно арестовали по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.
По данным издания РИА Новости, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Прилучный, как и его супруга, пока хранят молчание.
Также в марте 2024 года некоторые СМИ сообщали, что Брутяна и еще нескольких человек задержали за организацию подпольного казино в Москве, но после беседы с полицейскими отпустили.
Павел Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино. Широкую популярность получил после боевика "На игре".
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Летом 2022 года Прилучный женился на Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках сериала "В клетке". Уже в 2023 году у пары родился сын.
С тех пор супруги активно делятся семейным счастьем в социальных сетях.