Тестя Павла Прилучного объявили в международный розыск

Жизнь известного актера из Казахстана Павла Прилучного полна событий и новостей. На этот раз вокруг семьи сгустились тучи: тесть знаменитости Аршак Брутян объявлен в международный розыск и заочно арестован в России, сообщает Zakon.kz.

20 июня 2025 года стало известно, что отца Зепюр Прилучной-Брутян объявили в розыск и заочно арестовали по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным издания РИА Новости, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сам Прилучный, как и его супруга, пока хранят молчание.

Также в марте 2024 года некоторые СМИ сообщали, что Брутяна и еще нескольких человек задержали за организацию подпольного казино в Москве, но после беседы с полицейскими отпустили.

Павел Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино. Широкую популярность получил после боевика "На игре".

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Летом 2022 года Прилучный женился на Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках сериала "В клетке". Уже в 2023 году у пары родился сын.

С тех пор супруги активно делятся семейным счастьем в социальных сетях.