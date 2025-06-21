Пугачева и Галкин обосновались в элитном особняке на Кипре за 1,8 млрд тенге

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин живут на Кипре в роскошном двухэтажном особняке с видом на Средиземное море, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, особняк расположен на первой береговой линии и охраняется. У въезда дежурит охрана, однако высоких заборов на территории нет. Дом включает в себя два этажа, подвал, бассейн, террасу с цветами и четыре санузла. Интерьеры выдержаны в лаконичном стиле – в отличие от их подмосковной резиденции в деревне Грязь.

Mash оценивает стоимость недвижимости в 350 миллионов рублей (около 1,8 млрд тенге). Годовое обслуживание (включая охрану и коммунальные услуги) обходится примерно в 7000 евро.

А ранее сообщалось, что дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой покоряет соцсети.

