#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Культура и шоу-бизнес

Пугачева и Галкин обосновались в элитном особняке на Кипре за 1,8 млрд тенге

Алла Пугачева, Максим Галкин, недвижимость, Кипр , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 18:18 Фото: Instagram/maxgalkinru
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин живут на Кипре в роскошном двухэтажном особняке с видом на Средиземное море, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, особняк расположен на первой береговой линии и охраняется. У въезда дежурит охрана, однако высоких заборов на территории нет. Дом включает в себя два этажа, подвал, бассейн, террасу с цветами и четыре санузла. Интерьеры выдержаны в лаконичном стиле – в отличие от их подмосковной резиденции в деревне Грязь. 

Mash оценивает стоимость недвижимости в 350 миллионов рублей (около 1,8 млрд тенге). Годовое обслуживание (включая охрану и коммунальные услуги) обходится примерно в 7000 евро. 

А ранее сообщалось, что дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой покоряет соцсети

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Дочь Тимура Бекмамбетова получила "Оскар" по-китайски
Культура и шоу-бизнес
19:09, Сегодня
Дочь Тимура Бекмамбетова получила "Оскар" по-китайски
Скончалась звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина
Культура и шоу-бизнес
13:54, Сегодня
Скончалась звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина
На продажу выставили дом вблизи легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелесе
Культура и шоу-бизнес
06:20, Сегодня
На продажу выставили дом вблизи легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелесе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: