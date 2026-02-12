Сын Розы Рымбаевой оправдался за исполнение хита Батырхана Шукенова

26-летний казахстанский артист Мади Рымбаев разместил небольшой отрывок с прошедшего юбилейного концерта его мамы Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Так, музыкант в кадре лихо отплясывает на сцене и поет известную всем композицию Батырхана Шукенова под названием "Солдат любви", выпущенную еще в 1994 году.

Зачастую дети знаменитостей, продолжающих путь родителей, сталкиваются с критикой. Младшего сына Рымбаевой эта участь не обошла стороной.

Материал по теме Сын Розы Рымбаевой подарил маме новый хит к юбилейному концерту

Поэтому к своему видео артист оставил следующую подпись, обращаясь к недовольным:

"Умею я петь, не выдумывайте!"

Подписчики Рымбаева оставили ему многочисленные слова поддержки.

Пусть говорят, собака лает, караван движется, только вперед!

Мади – лучший.

Конечно, ты умеешь петь. Молодец.

Очень позитивный, и хороший голос, сами не умеете петь, молчите, Мади – ты лучший!

Столько драйва.

Семья дружная, крепкая, счастливая, поэтому и дети талантливые! Роза Рымбаева – легенда!

Великолепно.

Материал по теме "Я пела с легендой!": Макпал Исабекова поделилась эмоциями после концерта Розы Рымбаевой

В Алматы 7 февраля 2026 года прошел юбилейный концерт Розы Рымбаевой. Казахстанская артистка с многочисленной публикой отметила 50-летие на сцене. В тот день прозвучали как известные хиты, так и новая песня, написанная ее сыном. Среди гостей был также казахстанский артист Димаш Кудайберген, который даже поклонился Рымбаевой в знак уважения. Кроме того, азербайджанская певица Роза Зергерли специально прилетела поздравить юбиляра и преподнесла ей цветы.