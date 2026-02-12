#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Культура и шоу-бизнес

Сын Розы Рымбаевой оправдался за исполнение хита Батырхана Шукенова

Мади Рымбаев, артист, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 13:20 Фото: Instagram/madirymbaev
26-летний казахстанский артист Мади Рымбаев разместил небольшой отрывок с прошедшего юбилейного концерта его мамы Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Так, музыкант в кадре лихо отплясывает на сцене и поет известную всем композицию Батырхана Шукенова под названием "Солдат любви", выпущенную еще в 1994 году.

Зачастую дети знаменитостей, продолжающих путь родителей, сталкиваются с критикой. Младшего сына Рымбаевой эта участь не обошла стороной.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 13:20
Сын Розы Рымбаевой подарил маме новый хит к юбилейному концерту

Поэтому к своему видео артист оставил следующую подпись, обращаясь к недовольным:

"Умею я петь, не выдумывайте!"

Подписчики Рымбаева оставили ему многочисленные слова поддержки.

  • Пусть говорят, собака лает, караван движется, только вперед!
  • Мади – лучший.
  • Конечно, ты умеешь петь. Молодец.
  • Очень позитивный, и хороший голос, сами не умеете петь, молчите, Мади – ты лучший!
  • Столько драйва.
  • Семья дружная, крепкая, счастливая, поэтому и дети талантливые! Роза Рымбаева – легенда!
  • Великолепно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 13:20
"Я пела с легендой!": Макпал Исабекова поделилась эмоциями после концерта Розы Рымбаевой

В Алматы 7 февраля 2026 года прошел юбилейный концерт Розы Рымбаевой. Казахстанская артистка с многочисленной публикой отметила 50-летие на сцене. В тот день прозвучали как известные хиты, так и новая песня, написанная ее сыном. Среди гостей был также казахстанский артист Димаш Кудайберген, который даже поклонился Рымбаевой в знак уважения. Кроме того, азербайджанская певица Роза Зергерли специально прилетела поздравить юбиляра и преподнесла ей цветы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила
17:34, 04 июня 2025
Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила
Младший сын Розы Рымбаевой покорил Казнет романтичным образом
06:18, 11 июня 2025
Младший сын Розы Рымбаевой покорил Казнет романтичным образом
Младший сын Розы Рымбаевой снялся в новом клипе
03:40, 22 августа 2025
Младший сын Розы Рымбаевой снялся в новом клипе
