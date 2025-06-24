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Культура и шоу-бизнес

Казахстанская оперная певица прошла отбор в один из ведущих театров мира

Айгерим Алтынбек, оркестр, Ла-Скала, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 09:57 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства – Академии театра "Ла Скала". Этой хорошей новостью поделились с Zakon.kz в пресс-службе Министерства культуры и информации.

Примечательно, что на предварительном этапе, проходившем в формате анализа видеозаписей, приняли участие более 400 кандидатов, отобраны 12 лучших исполнителей, в число которых вошла Айгерим Алтынбек.

В ведомстве немного рассказали о певице.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Айгерим Алтынбек – лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов. Ранее она вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, приуроченного к 100-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи. Также Айгерим заняла второе место на Международном вокальном конкурсе имени Ренаты Тебальди, в котором участвовали 470 участников со всего мира.

Стоит отметить, что 27-28 июня Алтынбек выступит в Италии на юбилейном концерте Андреа Бочелли, где будет петь в дуэте с легендарным тенором.

Не так давно мы рассказывали, что школьник из Актау стал героем проекта "100 новых лиц". Шестиклассник Самир Валерий читает 17 тысяч слов в минуту.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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