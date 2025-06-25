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Культура и шоу-бизнес

Стас Михайлов вышел на прогулку в Алматы: что не понравилось казахстанцам

Российский певец Стас Михайлов, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 13:27 Фото: Instagram/stas_mihailoff
Российский певец Стас Михайлов посетил Казахстан с концертами. И в рамках поездки он навестил в Алматы известного байера и стилиста Лилию Рах, сообщает Zakon.kz.

Видеоряд с визитом артиста в модный бутик Лилии она опубликовала в своем Instagram.

"Благодарю за встречу и теплое общение", – подписала она публикацию.

Между тем не все подписчики Рах разделили восторг Стасом Михайловым. Отсыпав комплименты Лилии, многие раскритиковали имидж российского исполнителя.

  • Лилия, подберите ему гардероб.
  • Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами! Он что, издевается?
  • Почему на штанах кресты? Так можно?
  • У них с Киркоровым один и тот же стилист.
  • Какой он неприятный стал.
  • Вечно какой-то неряшливый. А ведь думает, что стильный и крутой.
  • Посоветуйте ему, как надо одеваться.
  • Цыганский барон.
  • Какая безвкусица!
  • По мне он стал выглядеть, как жигало.

Телеведущая Лариса Гузеева тоже экспериментирует с образами. Одна из ее последних смен имиджа вызвала шквал критики

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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