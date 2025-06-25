Стас Михайлов вышел на прогулку в Алматы: что не понравилось казахстанцам
Фото: Instagram/stas_mihailoff
Российский певец Стас Михайлов посетил Казахстан с концертами. И в рамках поездки он навестил в Алматы известного байера и стилиста Лилию Рах, сообщает Zakon.kz.
Видеоряд с визитом артиста в модный бутик Лилии она опубликовала в своем Instagram.
"Благодарю за встречу и теплое общение", – подписала она публикацию.
Между тем не все подписчики Рах разделили восторг Стасом Михайловым. Отсыпав комплименты Лилии, многие раскритиковали имидж российского исполнителя.
- Лилия, подберите ему гардероб.
- Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами! Он что, издевается?
- Почему на штанах кресты? Так можно?
- У них с Киркоровым один и тот же стилист.
- Какой он неприятный стал.
- Вечно какой-то неряшливый. А ведь думает, что стильный и крутой.
- Посоветуйте ему, как надо одеваться.
- Цыганский барон.
- Какая безвкусица!
- По мне он стал выглядеть, как жигало.
Телеведущая Лариса Гузеева тоже экспериментирует с образами. Одна из ее последних смен имиджа вызвала шквал критики.
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