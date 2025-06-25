Стас Михайлов вышел на прогулку в Алматы: что не понравилось казахстанцам

Фото: Instagram/stas_mihailoff

Российский певец Стас Михайлов посетил Казахстан с концертами. И в рамках поездки он навестил в Алматы известного байера и стилиста Лилию Рах, сообщает Zakon.kz.

Видеоряд с визитом артиста в модный бутик Лилии она опубликовала в своем Instagram.

"Благодарю за встречу и теплое общение", – подписала она публикацию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliya Rakh (@liliyarakh) Между тем не все подписчики Рах разделили восторг Стасом Михайловым. Отсыпав комплименты Лилии, многие раскритиковали имидж российского исполнителя. Лилия, подберите ему гардероб.

Истинный, православный верующий никогда не наденет брюки, украшенные крестами! Он что, издевается?

Почему на штанах кресты? Так можно?

У них с Киркоровым один и тот же стилист.

Какой он неприятный стал.

Вечно какой-то неряшливый. А ведь думает, что стильный и крутой.

Посоветуйте ему, как надо одеваться.

Цыганский барон.

Какая безвкусица!

По мне он стал выглядеть, как жигало. Телеведущая Лариса Гузеева тоже экспериментирует с образами. Одна из ее последних смен имиджа вызвала шквал критики.

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