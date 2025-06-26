#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.34
607.18
6.62
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген покорил Шанхай

Димаш Кудайберген, Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 23:05 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец с мировой славой Диаш Кудайберген выступил на торжественной церемонии закрытия 27-го Шанхайского международного кинофестиваля, сообщает Zakon.kz.

Артист исполнил знаменитую композицию Hymne à l’amour.

Фрагмент выступления Димаш 26 июня опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мое исполнение Hymne à l’amour на церемонии закрытия 27-го Шанхайского международного кинофестиваля. Приятного просмотра", – написал он.

Эмоциональное исполнение Диаша получило восторженные отклики от поклонников и пользователей Сети.

  • Этот ремикс прозвучал так, как будто бы вместе с тобой спели герои любимых фильмов! Браво, Маэстро!
  • Самый-самый дорогой и любимый! Ди, тебе так идет французский язык! Мурашки от голоса, мурашки от красоты. Артист, ты поистине великолепен! Заслуживаешь море оваций, океан благодарности, безграничного счастья и большой любви!
  • О, супер, что выложил в инсту. Вот он наш гений вокала, во всей красе! И рифы, и баритон, и шепот, оторвался, как мог! Я, когда слушаю, прямо физически в груди вибрации твоего голоса чувствую. Божественно!

А ранее стало известно, что 38-летний шоумен Еркебулан Мырзабек вновь стал отцом

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Димаш Кудайберген покорил Шанхай
Культура и шоу-бизнес
23:34, 26 июня 2025
Димаш Кудайберген покорил Шанхай
38-летний шоумен Еркебулан Мырзабек вновь стал отцом
Культура и шоу-бизнес
18:17, 26 июня 2025
38-летний шоумен Еркебулан Мырзабек вновь стал отцом
Михаила Боярского экстренно госпитализировали
Культура и шоу-бизнес
17:12, 26 июня 2025
Михаила Боярского экстренно госпитализировали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: