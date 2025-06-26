Димаш Кудайберген покорил Шанхай

Культура и шоу-бизнес

Казахстанский певец с мировой славой Диаш Кудайберген выступил на торжественной церемонии закрытия 27-го Шанхайского международного кинофестиваля, сообщает Zakon.kz.

Артист исполнил знаменитую композицию Hymne à l’amour.

Фрагмент выступления Димаш 26 июня опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мое исполнение Hymne à l’amour на церемонии закрытия 27-го Шанхайского международного кинофестиваля. Приятного просмотра", – написал он.

Эмоциональное исполнение Диаша получило восторженные отклики от поклонников и пользователей Сети.

Этот ремикс прозвучал так, как будто бы вместе с тобой спели герои любимых фильмов! Браво, Маэстро!

Самый-самый дорогой и любимый! Ди, тебе так идет французский язык! Мурашки от голоса, мурашки от красоты. Артист, ты поистине великолепен! Заслуживаешь море оваций, океан благодарности, безграничного счастья и большой любви!

О, супер, что выложил в инсту. Вот он наш гений вокала, во всей красе! И рифы, и баритон, и шепот, оторвался, как мог! Я, когда слушаю, прямо физически в груди вибрации твоего голоса чувствую. Божественно!

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