Действия невестки Наташи Королёвой с пикантным прошлым вызвали неоднозначную реакцию

Молодая семья Архип Глушко и Мелисса Волынкина продолжают обустраивать свое гнездышко. Причем невестка певицы Наташи Королёвой, Мелисса, принимает в этом самое деятельное участие, сообщает Zakon.kz.

19 марта 2026 года она опубликовала в Instagram видео, на котором сама собирает полку. Похоже, жена Архипа хотела показать их питомца, попугая, подписав пост: "Пернатый помощник". Однако подписчики девушки обратили внимание на то, чем она занимается. Кто-то не одобрил ее самостоятельность, а кто-то поддержал:

Молодчина

Мелисочка хозяюшка молодец умничка

Мелиса не женское это дело, муж для этого есть.

Архип Глушко женился на 23-летней бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс 21 августа 2024 года. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге. Наташа Королёва в интервью журналистам отмечала, что выбором сына довольна. А вот ее муж Сергей Глушко признавался, что изначально не воспринял всерьез союз Архипа с Мелиссой.