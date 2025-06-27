Регина Тодоренко рассекретила пол своего будущего ребенка

Известная российская телеведущая разделила счастье с подписчиками. В новом видео она намекнула поклонникам, кого ждет – мальчика или девочку, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость выложила в Instagram короткое видео, на кадрах которого целует своего мужа, певца Влада Топалова, после УЗИ.

Трогательный ролик сопровождает строчка из песни Тодоренко "Она приходит, не таясь", из-за чего фолловеры предположили, что у звездной пары родится девочка. Некоторые даже пофантазировали в комментариях на тему имени будущей наследницы, предложив назвать ее Любовью.

Телеведущая подтвердила свою третью беременность не так давно. Она также объяснила, почему долгое время скрывала от своих поклонников интересное положение.

Тодоренко и Топалов расписались в конце октября 2018 года. Позднее, в июле 2019 года, они провели свадебную церемонию в Сорренто (Италия). У супругов двое сыновей: 6-летний Михаил и 2-летний Мирослав.