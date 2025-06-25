Умер актер из "Санта-Барбары" и "Доктора Хауса" Джо Маринелли
Фото: wikipedia/Джо Маринелли
В возрасте 68 лет умер американский актер Джо Маринелли, сыгравший гангстера Банни Тальятти в сериале "Санта-Барбара", сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала CNN, артист долгое время боролся с раком желудка.
"Маринелли... умер", – говорится в сообщении телеканала.
Также известно, что актер был женат на Джин Маринелли, с которой прожил в браке около 34 лет. У них двое сыновей.
Джо Маринелли известен по ролям в сериалах "Главный госпиталь" и "Утреннее шоу". Кроме того, зрители видели его в сериалах "Доктор Хаус", "Полиция Нью-Йорка", "Смертельное оружие", "Агенты Щ.И.Т.", "Отчаянные домохозяйки".
Ранее сообщалось, что умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин.
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