Умер актер из "Санта-Барбары" и "Доктора Хауса" Джо Маринелли

В возрасте 68 лет умер американский актер Джо Маринелли, сыгравший гангстера Банни Тальятти в сериале "Санта-Барбара", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, артист долгое время боролся с раком желудка.





"Маринелли... умер", – говорится в сообщении телеканала.

Также известно, что актер был женат на Джин Маринелли, с которой прожил в браке около 34 лет. У них двое сыновей.

Джо Маринелли известен по ролям в сериалах "Главный госпиталь" и "Утреннее шоу". Кроме того, зрители видели его в сериалах "Доктор Хаус", "Полиция Нью-Йорка", "Смертельное оружие", "Агенты Щ.И.Т.", "Отчаянные домохозяйки".

Ранее сообщалось, что умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин.