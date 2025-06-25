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Культура и шоу-бизнес

Умер актер из "Санта-Барбары" и "Доктора Хауса" Джо Маринелли

умер Джо Маринелли, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 18:39 Фото: wikipedia/Джо Маринелли
В возрасте 68 лет умер американский актер Джо Маринелли, сыгравший гангстера Банни Тальятти в сериале "Санта-Барбара", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, артист долгое время боролся с раком желудка.


"Маринелли... умер", – говорится в сообщении телеканала.

Также известно, что актер был женат на Джин Маринелли, с которой прожил в браке около 34 лет. У них двое сыновей.

Джо Маринелли известен по ролям в сериалах "Главный госпиталь" и "Утреннее шоу". Кроме того, зрители видели его в сериалах "Доктор Хаус", "Полиция Нью-Йорка", "Смертельное оружие", "Агенты Щ.И.Т.", "Отчаянные домохозяйки".

Ранее сообщалось, что умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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