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Культура и шоу-бизнес

Свадьба века за 20 млн долларов: женился один из самых богатых людей планеты

свадьба века в Венеции, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 00:31 Фото: социальная сеть X/@RebeccaDowgo
Миллиардер Джефф Безос и его нынешняя супруга, тележурналистка Лорен Санчес, обменялись клятвами на самой роскошной свадьбе знаменитостей за последнее поколение, на которой присутствовали самые известные звезды мира, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, свадьба обойдется магнату Amazon более чем в 20 млн долларов.

На мероприятие собрались около 200 гостей, среди которых члены королевской семьи, государственные деятели и голливудская элита. К примеру бывший президент США Барак Обама, Орландо Блум, Джордж Клуни, дочь президента Дональда Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером, семейство Кардашьян, телеведущая Опра Уинфри и многие другие.

Отмечается, что Лорен предстала в сшитом в ручную платье Dolce&Gabbana. Ее привезли на катере в Сан-Джорджо-Маджоре, откуда открывается вид на Венецианскую лагуну, чтобы пройти к алтарю перед 200 VIP-гостями.

Пара произнесла свои клятвы в отреставрированном амфитеатре на острове.

Предполагается, что церемония проходила под выступление Маттео Бочелли, сына тенора Андреа. Также есть вероятность, что певец и автор песен Ашер, который также прибыл вчера, тоже может выступить на свадьбе.

Как уточняется, свадебные торжества амбициозной пары, запланированные на три дня с продолжающейся свадебной церемонией и "грандиозным балом" в субботу вечером, уже были названы "больше Вегасом, чем Версалем".

Ранее сообщалось, что Джефф Безос, его невеста и Иванка Трамп с семьей прибыли в Венецию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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