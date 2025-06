Свадьба века за 20 млн долларов: женился один из самых богатых людей планеты

По информации Daily Mail, свадьба обойдется магнату Amazon более чем в 20 млн долларов.

На мероприятие собрались около 200 гостей, среди которых члены королевской семьи, государственные деятели и голливудская элита. К примеру бывший президент США Барак Обама, Орландо Блум, Джордж Клуни, дочь президента Дональда Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером, семейство Кардашьян, телеведущая Опра Уинфри и многие другие.

Отмечается, что Лорен предстала в сшитом в ручную платье Dolce&Gabbana. Ее привезли на катере в Сан-Джорджо-Маджоре, откуда открывается вид на Венецианскую лагуну, чтобы пройти к алтарю перед 200 VIP-гостями.

Пара произнесла свои клятвы в отреставрированном амфитеатре на острове.

Предполагается, что церемония проходила под выступление Маттео Бочелли, сына тенора Андреа. Также есть вероятность, что певец и автор песен Ашер, который также прибыл вчера, тоже может выступить на свадьбе.

Как уточняется, свадебные торжества амбициозной пары, запланированные на три дня с продолжающейся свадебной церемонией и "грандиозным балом" в субботу вечером, уже были названы "больше Вегасом, чем Версалем".

