Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями от суррогатной матери

Казахстанский продюсер Баян Алагузова в социальных сетях поделилась снимком с одной из младших дочерей во время отдыха на пляже, сообщает Zakon.kz.

Буквально за 20 минут фотографию оценили более семи тысяч поклонников. В основном казахстанцы ставят сердечки в комментариях, однако были и те, кто восхитился семейным снимком словами:

– Пусть мама этих чудных девочек будет счастлива и богата! – Красота. – На снимке красиво все – и мама, и ребенок, и пляж.

Ранее Баян Алагузова опубликовала совместное фото со своими маленькими дочерями от суррогатной матери, чем восхитила поклонников.