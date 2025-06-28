Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова в социальных сетях поделилась снимком с одной из младших дочерей во время отдыха на пляже, сообщает Zakon.kz.
Буквально за 20 минут фотографию оценили более семи тысяч поклонников. В основном казахстанцы ставят сердечки в комментариях, однако были и те, кто восхитился семейным снимком словами:
– Пусть мама этих чудных девочек будет счастлива и богата!
– Красота.
– На снимке красиво все – и мама, и ребенок, и пляж.
Ранее Баян Алагузова опубликовала совместное фото со своими маленькими дочерями, чем восхитила поклонников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript