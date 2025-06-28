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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями

Баян Алагузова умилила подписчиков новым семейным снимком, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 21:01 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова в социальных сетях поделилась снимком с одной из младших дочерей во время отдыха на пляже, сообщает Zakon.kz.

Буквально за 20 минут фотографию оценили более семи тысяч поклонников. В основном казахстанцы ставят сердечки в комментариях, однако были и те, кто восхитился семейным снимком словами:

– Пусть мама этих чудных девочек будет счастлива и богата!

– Красота.

– На снимке красиво все – и мама, и ребенок, и пляж.

Ранее Баян Алагузова опубликовала совместное фото со своими маленькими дочерями, чем восхитила поклонников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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