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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан дала совет, как во всех сферах жизни сохранять баланс

Динара Сатжан дала совет подписчикам, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 23:19 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан призвала подписчиков придерживаться баланса в тайм-менеджменте, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она отметила, что важно правильно составлять свой график.

"Во всем нужен баланс. Между работой и отдыхом. Между активными действиями и покоем. Между общением и уединением. Думаю, сила баланса в тайм-менеджменте. Нужно научиться управлять своей энергией и временем. Личная жизнь. Дети. Отношения с родными. Работа. Карьера. Здоровье. Спорт. Путешествия. Нужно умело распределить свои ресурсы, чтобы хватило на все. Когда чувствуешь, что на одну из приоритетных сфер тебя не хватает, пересмотри график", – написала Сатжан.

Между тем подписчики в комментариях обсудили новый образ телеведущей:

– Шикарная.

– Платье и шляпка просто огонь.

– Изящный цветок.

– Почему не с мужем?

И когда наоборот, чувствуешь что тебя хватает на всё, значит все ок👌гармония есть. Ранее Динара Сатжан раскрыла интересный факт о муже-олигархе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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