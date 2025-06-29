Динара Сатжан дала совет, как во всех сферах жизни сохранять баланс
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан призвала подписчиков придерживаться баланса в тайм-менеджменте, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она отметила, что важно правильно составлять свой график.
"Во всем нужен баланс. Между работой и отдыхом. Между активными действиями и покоем. Между общением и уединением. Думаю, сила баланса в тайм-менеджменте. Нужно научиться управлять своей энергией и временем. Личная жизнь. Дети. Отношения с родными. Работа. Карьера. Здоровье. Спорт. Путешествия. Нужно умело распределить свои ресурсы, чтобы хватило на все. Когда чувствуешь, что на одну из приоритетных сфер тебя не хватает, пересмотри график", – написала Сатжан.
Между тем подписчики в комментариях обсудили новый образ телеведущей:
– Шикарная.
– Платье и шляпка просто огонь.
– Изящный цветок.
– Почему не с мужем?
И когда наоборот, чувствуешь что тебя хватает на всё, значит все ок👌гармония есть. Ранее Динара Сатжан раскрыла интересный факт о муже-олигархе.
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