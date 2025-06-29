Динара Сатжан дала совет, как во всех сферах жизни сохранять баланс

Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан призвала подписчиков придерживаться баланса в тайм-менеджменте, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она отметила, что важно правильно составлять свой график.

"Во всем нужен баланс. Между работой и отдыхом. Между активными действиями и покоем. Между общением и уединением. Думаю, сила баланса в тайм-менеджменте. Нужно научиться управлять своей энергией и временем. Личная жизнь. Дети. Отношения с родными. Работа. Карьера. Здоровье. Спорт. Путешествия. Нужно умело распределить свои ресурсы, чтобы хватило на все. Когда чувствуешь, что на одну из приоритетных сфер тебя не хватает, пересмотри график", – написала Сатжан.

Между тем подписчики в комментариях обсудили новый образ телеведущей:

– Шикарная. – Платье и шляпка просто огонь. – Изящный цветок. – Почему не с мужем?

И когда наоборот, чувствуешь что тебя хватает на всё, значит все ок👌гармония есть. Ранее Динара Сатжан раскрыла интересный факт о муже-олигархе.