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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан показала, как проводит вечер со своей свекровью

Динара Сатжан, муж, свекровь, Жумабек Жаныкулов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 00:33 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж за олигарха Жумабека Жаныкулова, показала, как проводит вечер со своей свекровью, сообщает Zakon.kz.

Видео она 30 июля опубликовала на своей странице в Instagram. 

"После долгого съемочного дня в Алматы, люблю посещать вкусный ужин у Райгуль. То же самое было вчера. Все еще сегодня", – написала Сатжан под постом. 

На ролике блогер обнимает и целует свекровь. На другом кадре – ужинает среди большой компании родственников и танцует. 

Фанаты оставили множество лайков и комментариев.

  • Это очень классное зрелище! Будь счастлива моя дорогая Динара!
  • Красивая невеста!
  • Будьте счастливы! 

А ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев устроил пьяный скандал в самолете и был снят с рейса. 

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Айсулу Омарова
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