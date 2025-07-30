Динара Сатжан показала, как проводит вечер со своей свекровью

Фото: Instagram/dinarasatzhan

Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж за олигарха Жумабека Жаныкулова, показала, как проводит вечер со своей свекровью, сообщает Zakon.kz.

Видео она 30 июля опубликовала на своей странице в Instagram. "После долгого съемочного дня в Алматы, люблю посещать вкусный ужин у Райгуль. То же самое было вчера. Все еще сегодня", – написала Сатжан под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Zhanykul (@dinarasatzhan) На ролике блогер обнимает и целует свекровь. На другом кадре – ужинает среди большой компании родственников и танцует. Фанаты оставили множество лайков и комментариев. Это очень классное зрелище! Будь счастлива моя дорогая Динара!

Красивая невеста!

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