Динара Сатжан показала, как проводит вечер со своей свекровью
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж за олигарха Жумабека Жаныкулова, показала, как проводит вечер со своей свекровью, сообщает Zakon.kz.
Видео она 30 июля опубликовала на своей странице в Instagram.
"После долгого съемочного дня в Алматы, люблю посещать вкусный ужин у Райгуль. То же самое было вчера. Все еще сегодня", – написала Сатжан под постом.
На ролике блогер обнимает и целует свекровь. На другом кадре – ужинает среди большой компании родственников и танцует.
Фанаты оставили множество лайков и комментариев.
- Это очень классное зрелище! Будь счастлива моя дорогая Динара!
- Красивая невеста!
- Будьте счастливы!
А ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев устроил пьяный скандал в самолете и был снят с рейса.
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