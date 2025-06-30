Лабубу, подвиньтесь: на арену игрушек выходит кукла Саша

На днях Jean Paul Gaultier представил эксклюзивную куклу по имени Саша, сообщает Zakon.kz.

Французский бренд выпускает эксклюзивную куклу по имени Саша в рамках коллаборации с Bratz.

Фото: Instagram/bratz

В комплект с игрушкой вошли аксессуары:

флакон духов;

солнцезащитные очки;

журнал;

сережки и сумки с символикой Jean Paul Gaultier.

Релиз куклы состоится 2 июля в онлайн-магазинах брендов.

Фото: Instagram/jeanpaulgaultier

Британская консалтинговая компания Deloitte ежегодно выдает сотрудникам до одной тысячи долларов для покупки игрушек и любых других товаров.