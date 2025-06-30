Лабубу, подвиньтесь: на арену игрушек выходит кукла Саша
Фото: Instagram/jeanpaulgaultier
На днях Jean Paul Gaultier представил эксклюзивную куклу по имени Саша, сообщает Zakon.kz.
Французский бренд выпускает эксклюзивную куклу по имени Саша в рамках коллаборации с Bratz.
Фото: Instagram/bratz
В комплект с игрушкой вошли аксессуары:
- флакон духов;
- солнцезащитные очки;
- журнал;
- сережки и сумки с символикой Jean Paul Gaultier.
Релиз куклы состоится 2 июля в онлайн-магазинах брендов.
Фото: Instagram/jeanpaulgaultier
Британская консалтинговая компания Deloitte ежегодно выдает сотрудникам до одной тысячи долларов для покупки игрушек и любых других товаров.
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