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Культура и шоу-бизнес

Лабубу, подвиньтесь: на арену игрушек выходит кукла Саша

Выходит эксклюзивная кукла Саша , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 08:24 Фото: Instagram/jeanpaulgaultier
На днях Jean Paul Gaultier представил эксклюзивную куклу по имени Саша, сообщает Zakon.kz.

Французский бренд выпускает эксклюзивную куклу по имени Саша в рамках коллаборации с Bratz.

Фото: Instagram/bratz

В комплект с игрушкой вошли аксессуары:

  • флакон духов;
  • солнцезащитные очки;
  • журнал;
  • сережки и сумки с символикой Jean Paul Gaultier.

Релиз куклы состоится 2 июля в онлайн-магазинах брендов.

Фото: Instagram/jeanpaulgaultier

Британская консалтинговая компания Deloitte ежегодно выдает сотрудникам до одной тысячи долларов для покупки игрушек и любых других товаров.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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