"Историческое фото с легендой": семья Димаша Кудайбергена покорила поклонников
Фотографиями в своем Instagram поделилась единственная родная сестренка Димаша.
"С сегодняшнего творческого вечера господина Хосе Каррераса! Для нас большая честь встретиться с таким легендарным человеком и увидеть его выступление в рамках последнего тура! Желаем вам долгих лет жизни! Спасибо папе, что подарил такую возможность!", – написала 23-летняя Раушан Кудайберген.
Также совместный кадр с дочерью и известным испанским маэстро опубликовал отец Димаша.
"После красивого концерта господина Хосе Карераса в Астане", – подписал публикацию Канат Айтбаев.
Подписчики семьи Димаша и его многомиллионная армия поклонников выразили восторг. Они назвали встречу отца и сестренки с Карерасом исторической:
- "Замечательно!"
- "Чудесное фото! Незабываемый момент!"
- "Уау, отличное фото и отличная возможность!"
- "Раушаночка, поделись, пожалуйста, ещё видео с концерта, если есть возможность".
- "Прекрасно! Маэстро Хосе Каррерас в нашем любимом Казахстане! Исторические встречи!"
- "Молодец! Определенно историческое фото с легендой – маэстро Доном Хосе Каррерасом! Для меня большая честь встретиться с ними!"
- "Чудесное фото! Потрясающая историческая встреча! То, что Димаш вошел в мировую музыкальную элиту, – это заслуга и всей семьи тоже! Здоровья и долгих лет маэстро Хосе Каррерасу!"
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