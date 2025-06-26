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Культура и шоу-бизнес

"Историческое фото с легендой": семья Димаша Кудайбергена покорила поклонников

"Историческое фото с легендой": семья Димаша Кудайбергена покорила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:52 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Накануне, 25 июня 2025 года, в Астане выступил всемирно известный испанский оперный певец Хосе Каррерас. Семье не менее известного казахстанца Димаша Кудайбергена удалось сделать пару снимков с тенором, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями в своем Instagram поделилась единственная родная сестренка Димаша.

"С сегодняшнего творческого вечера господина Хосе Каррераса! Для нас большая честь встретиться с таким легендарным человеком и увидеть его выступление в рамках последнего тура! Желаем вам долгих лет жизни! Спасибо папе, что подарил такую возможность!", – написала 23-летняя Раушан Кудайберген.

Также совместный кадр с дочерью и известным испанским маэстро опубликовал отец Димаша.

"После красивого концерта господина Хосе Карераса в Астане", – подписал публикацию Канат Айтбаев.

Подписчики семьи Димаша и его многомиллионная армия поклонников выразили восторг. Они назвали встречу отца и сестренки с Карерасом исторической:

  • "Замечательно!"
  • "Чудесное фото! Незабываемый момент!"
  • "Уау, отличное фото и отличная возможность!"
  • "Раушаночка, поделись, пожалуйста, ещё видео с концерта, если есть возможность".
  • "Прекрасно! Маэстро Хосе Каррерас в нашем любимом Казахстане! Исторические встречи!"
  • "Молодец! Определенно историческое фото с легендой – маэстро Доном Хосе Каррерасом! Для меня большая честь встретиться с ними!"
  • "Чудесное фото! Потрясающая историческая встреча! То, что Димаш вошел в мировую музыкальную элиту, – это заслуга и всей семьи тоже! Здоровья и долгих лет маэстро Хосе Каррерасу!"

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