Зарина Алтынбаева покорила Димаша Кудайбергена и его поклонников
Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
26 мая 2025 года в Алматы состоялась масштабная фан-встреча с Димашем Кудайбергеном. Участие в музыкальном мероприятии приняла также казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, сообщает Zakon.kz.
Обладательница ордена "Курмет" поделилась с аудиторией небольшим видео своего сольного выступления.
Так, 27 мая, рассказывая о своих впечатлениях, она поздравила народного артиста Казахстана.
Материал по теме
Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном собрала тысячи сердец под одной крышей – фоторепортаж
Продолжая повествование, Алтынбаева восхитилась мультиинструменталистом.
"Это был один из самых красивых и вокально сложных вокализов, которые я когда-либо исполняла. Вы – блестящий певец, которому подвластны любые жанры". Зарина Алтынбаева
Сам Кудайберген поспешил отреагировать на комплимент также словами благодарности.
"Вы – лучшая! Мои слушатели очень любят вас. Спасибо, что уделили время". Димаш Кудайберген
- Спасибо, Зарина, вы были восхитительны.
- Мы так были счастливы видеть вас среди друзей Димаша и наслаждаться вашим прекрасным голосом. Будьте счастливы.
- Браво! Это было шикарно!
- Ярко, талантливо, грациозно и очень феерично было!
- Голос ваш – просто космос.
- Аристократка, – отмечают пользователи Сети, присутствовавшие на встрече.
Ранее мы сообщали, что Кудайбергену 24 мая 2025 года исполнился 31 год. В этот день на крупнейшем медиаэкране Астаны запустили специальный ролик с поздравлением.
Материал по теме
Фанаты Димаша Кудайбергена из Парагвая провели необычную акцию
Позднее мама певца Светлана Айтбаева выступила с благодарностью к армии фанатов сына.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript