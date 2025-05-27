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Культура и шоу-бизнес

Зарина Алтынбаева покорила Димаша Кудайбергена и его поклонников

Зарина Алтынбаева, Димаш Кудайберген, комплименты, концерт, благодарность, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:59 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
26 мая 2025 года в Алматы состоялась масштабная фан-встреча с Димашем Кудайбергеном. Участие в музыкальном мероприятии приняла также казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, сообщает Zakon.kz.

Обладательница ордена "Курмет" поделилась с аудиторией небольшим видео своего сольного выступления.

Так, 27 мая, рассказывая о своих впечатлениях, она поздравила народного артиста Казахстана.

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Продолжая повествование, Алтынбаева восхитилась мультиинструменталистом.

"Это был один из самых красивых и вокально сложных вокализов, которые я когда-либо исполняла. Вы – блестящий певец, которому подвластны любые жанры". Зарина Алтынбаева

Сам Кудайберген поспешил отреагировать на комплимент также словами благодарности.

"Вы – лучшая! Мои слушатели очень любят вас. Спасибо, что уделили время". Димаш Кудайберген
  • Спасибо, Зарина, вы были восхитительны.
  • Мы так были счастливы видеть вас среди друзей Димаша и наслаждаться вашим прекрасным голосом. Будьте счастливы.
  • Браво! Это было шикарно!
  • Ярко, талантливо, грациозно и очень феерично было!
  • Голос ваш – просто космос.
  • Аристократка, – отмечают пользователи Сети, присутствовавшие на встрече.

Ранее мы сообщали, что Кудайбергену 24 мая 2025 года исполнился 31 год. В этот день на крупнейшем медиаэкране Астаны запустили специальный ролик с поздравлением.

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Позднее мама певца Светлана Айтбаева выступила с благодарностью к армии фанатов сына.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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