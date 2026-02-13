41-летняя Зарина Алтынбаева оценила новую работу Димаша Кудайбергена
Фото: Instagram/zarina_altynbayeva, Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева восхитилась новым творением коллеги – всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.
31-летний народный артист РК накануне опубликовал в своем Instagram фрагмент клипа на новую песню "Ғашықтық…" ("Влюбленность…").
Одной из первых на публикацию отреагировала 41-летняя оперная дива.
"Браво, Димаш! Очень круто", – написала Алтынбаева 12 февраля 2026 года в комментариях.
С ней согласилась и многомиллионная аудитория Кудайбергена:
- "Димаш, потрясающе! Так держать, дорогой артист".
- "Очень яркая, эмоциональная и чувственная песня. Мурашки".
- "Очень удивительная, загадочная композиция, маэстро Димаш".
- "Слезы сами по себе наворачиваются... Димаш – повелитель наших чувств. Обожаю навеки".
- "Красивая песня и исполнение, но я не могу перестать думать, является ли это личным или просто вдохновением".
- "Димаш! Это произведение – чудо невероятное, в самое сердце! Я в восторге! Наслушаться не могу! Такой трепет в сердце! Каждая нотка, каждое слово идут из твоего сердца! Чистое, трогательное, очень чувственное произведение! Люблю тебя, родной наш человечек! Спасибо, что создаешь для нас такие шедевры!"
О том, что Димаш Кудайберген выпустил новую песню, мы писали 12 февраля 2026 года.
