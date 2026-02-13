41-летняя Зарина Алтынбаева оценила новую работу Димаша Кудайбергена

Казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева восхитилась новым творением коллеги – всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

31-летний народный артист РК накануне опубликовал в своем Instagram фрагмент клипа на новую песню "Ғашықтық…" ("Влюбленность…").

Одной из первых на публикацию отреагировала 41-летняя оперная дива.

"Браво, Димаш! Очень круто", – написала Алтынбаева 12 февраля 2026 года в комментариях.

С ней согласилась и многомиллионная аудитория Кудайбергена:

"Димаш, потрясающе! Так держать, дорогой артист".

"Очень яркая, эмоциональная и чувственная песня. Мурашки".

"Очень удивительная, загадочная композиция, маэстро Димаш".

"Слезы сами по себе наворачиваются... Димаш – повелитель наших чувств. Обожаю навеки".

"Красивая песня и исполнение, но я не могу перестать думать, является ли это личным или просто вдохновением".

"Димаш! Это произведение – чудо невероятное, в самое сердце! Я в восторге! Наслушаться не могу! Такой трепет в сердце! Каждая нотка, каждое слово идут из твоего сердца! Чистое, трогательное, очень чувственное произведение! Люблю тебя, родной наш человечек! Спасибо, что создаешь для нас такие шедевры!"

Материал по теме Димаш и Зарина Алтынбаева побывали на концерте Хосе Каррераса в Алматы

О том, что Димаш Кудайберген выпустил новую песню, мы писали 12 февраля 2026 года.