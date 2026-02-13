#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

41-летняя Зарина Алтынбаева оценила новую работу Димаша Кудайбергена

казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:13 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva, Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева восхитилась новым творением коллеги – всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

31-летний народный артист РК накануне опубликовал в своем Instagram фрагмент клипа на новую песню "Ғашықтық…" ("Влюбленность…").

Одной из первых на публикацию отреагировала 41-летняя оперная дива.

"Браво, Димаш! Очень круто", – написала Алтынбаева 12 февраля 2026 года в комментариях.

С ней согласилась и многомиллионная аудитория Кудайбергена:

  • "Димаш, потрясающе! Так держать, дорогой артист".
  • "Очень яркая, эмоциональная и чувственная песня. Мурашки".
  • "Очень удивительная, загадочная композиция, маэстро Димаш".
  • "Слезы сами по себе наворачиваются... Димаш – повелитель наших чувств. Обожаю навеки".
  • "Красивая песня и исполнение, но я не могу перестать думать, является ли это личным или просто вдохновением".
  • "Димаш! Это произведение – чудо невероятное, в самое сердце! Я в восторге! Наслушаться не могу! Такой трепет в сердце! Каждая нотка, каждое слово идут из твоего сердца! Чистое, трогательное, очень чувственное произведение! Люблю тебя, родной наш человечек! Спасибо, что создаешь для нас такие шедевры!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:13
Димаш и Зарина Алтынбаева побывали на концерте Хосе Каррераса в Алматы

О том, что Димаш Кудайберген выпустил новую песню, мы писали 12 февраля 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
