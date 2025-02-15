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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала маленькую дочку

Баян Алагузова показала маленькую дочку, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 15:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая сейчас отдыхает с семьей в Таиланде, продолжает делиться с фанатами теплыми моментам, сообщает Zakon.kz.

15 февраля продюсер опубликовала в Stories на странице в Instagram фото маленькой дочери. На снимке ребенок купается в бассейне. Поскольку лицо на фото скрыто смайликом-яблока, можно предположить, что на снимке запечатлена ее дочь Алма.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Баян Алагузова летом 2024 года стала многодетной матерью. 5 августа она сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Айсулу Омарова
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