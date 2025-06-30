Врач раскрыла, как 71-летней Успенской удается сохранять молодость

Российская певица Любовь Успенская в 71 год продолжает удивлять поклонников свежим внешним видом, и в этом немалая заслуга профессиональной косметологии, сообщает Zakon.kz.

О секретах ухода за собой звезды рассказала врач-дерматолог и косметолог Мадина Осман в комментарии изданию "Страсти".

По словам специалиста, эффект молодости певицы – результат комплекса косметологических процедур, в том числе курса радиочастотного лифтинга с микронидлингом.

"Эта технология помогает подтянуть кожу и улучшить ее структуру. В крупных московских клиниках стоимость одной процедуры варьируется от 15 до 25 тысяч рублей", – пояснила Осман.

Врач добавила, что подобного результата невозможно достичь за один сеанс или одной методикой. Успенская также тщательно соблюдает домашний уход и дисциплинированно относится к своему здоровью.





"Такой эффект – это не только работа косметолога, но и личная ответственность за свое тело. Успенская демонстрирует, что системный и продуманный подход к уходу дает выдающиеся результаты", – подчеркнула специалист.

А ранее счастливая Баян Алагузова с маленькой дочкой восхитила Казнет.

