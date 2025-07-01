Кристина Орбакайте "на крышах Бродвея" восхитила поклонников

Фото: Instagram/orbakaite_k

Советская и российская певица и актриса Кристина Орбакайте продолжает радовать подписчиков свежими кадрами из США, где она сейчас живет с семьей, сообщает Zakon.kz.

Новая серия снимков сделана, как указала певица, на Бродвее в Нью-Йорке.

"Крыши Бродвея", – подписаны кадры, на которых Орбакайте в незамысловатом наряде – длинный плащ, свитшот, кожаные легинсы – позирует на крыше. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Подписчики, как обычно, выразили восхищение певице: The best

Красотка!

Вы Кристина шикарно выглядите!

Время над Кристиной не властно. Как здорово!

Стиль 25 мая 2025 года Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. При этом ее поклонники постоянно отмечают, что певица выглядит явно моложе своего возраста.

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