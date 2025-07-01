Кристина Орбакайте "на крышах Бродвея" восхитила поклонников
Фото: Instagram/orbakaite_k
Советская и российская певица и актриса Кристина Орбакайте продолжает радовать подписчиков свежими кадрами из США, где она сейчас живет с семьей, сообщает Zakon.kz.
Новая серия снимков сделана, как указала певица, на Бродвее в Нью-Йорке.
"Крыши Бродвея", – подписаны кадры, на которых Орбакайте в незамысловатом наряде – длинный плащ, свитшот, кожаные легинсы – позирует на крыше.
Подписчики, как обычно, выразили восхищение певице:
- The best
- Красотка!
- Вы Кристина шикарно выглядите!
- Время над Кристиной не властно. Как здорово!
- Стиль
25 мая 2025 года Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. При этом ее поклонники постоянно отмечают, что певица выглядит явно моложе своего возраста.
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