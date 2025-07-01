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Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте "на крышах Бродвея" восхитила поклонников

российская певица Кристина Орбакайте, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:24 Фото: Instagram/orbakaite_k
Советская и российская певица и актриса Кристина Орбакайте продолжает радовать подписчиков свежими кадрами из США, где она сейчас живет с семьей, сообщает Zakon.kz.

Новая серия снимков сделана, как указала певица, на Бродвее в Нью-Йорке.

"Крыши Бродвея", – подписаны кадры, на которых Орбакайте в незамысловатом наряде – длинный плащ, свитшот, кожаные легинсы – позирует на крыше.

Подписчики, как обычно, выразили восхищение певице:

  • The best
  • Красотка!
  • Вы Кристина шикарно выглядите!
  • Время над Кристиной не властно. Как здорово!
  • Стиль

25 мая 2025 года Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. При этом ее поклонники постоянно отмечают, что певица выглядит явно моложе своего возраста.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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