"Какая-то ошибка с возрастом": поклонники осыпали комплиментами Орбакайте
Фото: Instagram/orbakaite_k
25 мая 2025 года заслуженной артистке России Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. Торжество по этому случаю состоялось немного позже. Как все прошло, рассказала сама исполнительница хита "Губки бантиком" на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
27 мая 2025 года дочь Аллы Пугачёвой разместила ролик, в кадре которого можно увидеть моменты праздника. Также сказано, что веселье прошло в Таллине.
"Мы всем нашим коллективом отправились отмечать мой день рождения! Было вкусно и весело. Спасибо, Таллин, за гостеприимство".Кристина Орбакайте
Комментаторы присоединились к поздравлениям, отметив красоту именинницы.
- Какая-то ошибка с возрастом! Фантастика.
- Обожаю вас и ваше творчество! Спасибо, что вы делитесь частью своей жизни! Это очень откликается.
- Счастья вам и крепкого здоровья. Пусть все планы и желания исполняются.
- Всех земных благ! Как всегда красивая и обаятельная.
Также в день рождения Орбакайте Алла Пугачёва опубликовала фото дочери с трогательной подписью: "Какое счастье, что ты есть у меня".
Ранее стало известно, что экс-солистка поп-группы "Лицей" Анна Плетнева появилась на музыкальной премии в необычном наряде. 47-летняя исполнительница хита "Я сочиняю роман" надела платье из разноцветных стикеров. Бумажки были прикреплены к белью с помощью степлера.
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