Кристина Орбакайте тронула поклонников видеороликом с отцом

Ролик она опубликовала в Instagram.

Поклонники Орбакайте восхитились ее отношениями с отцом и пожелали ей счастья:

– Какая прелесть! Какие у всех прекраснейшие лица с добрыми светящимися глазами, с улыбками очаровательными!

– Как же приятно смотреть на простые, чистые, человеческие отношения – а не на пафос и бахвальство, какое из себя валят другие артисты! Кристиночка, умничка! Будь счастлива.

– Как папа смотрит с гордостью.

– Кристина умничка, что папу за ручку… Это видео говорит о порядочной, красивой, талантливой и ответственной женщине.