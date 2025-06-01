Кристина Орбакайте тронула поклонников видеороликом с отцом
Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская певица Кристина Орбакайте поделилась тем, как провела май. Подписчики особенно оценили кадры с ее папой Миколасом Орбакасом, сообщает Zakon.kz.
Ролик она опубликовала в Instagram.
"Вот такой волшебный май у меня в этом году! Мой европейский тур с шоу The Best начался в Лимассоле, где живет сейчас моя мама, а закончился 31 мая в Вильнюсе, где живет мой папа. Спасибо всем нашим любвеобильным зрителям и моей замечательной интернациональной команде", – подписала пост артистка.
Поклонники Орбакайте восхитились ее отношениями с отцом и пожелали ей счастья:
– Какая прелесть! Какие у всех прекраснейшие лица с добрыми светящимися глазами, с улыбками очаровательными!
– Как же приятно смотреть на простые, чистые, человеческие отношения – а не на пафос и бахвальство, какое из себя валят другие артисты! Кристиночка, умничка! Будь счастлива.
– Как папа смотрит с гордостью.
– Кристина умничка, что папу за ручку… Это видео говорит о порядочной, красивой, талантливой и ответственной женщине.
Ранее поклонники осыпали комплиментами Орбакайте в честь ее 54-летия.
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