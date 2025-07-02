Волна хейта обрушилась на 19-летнюю невесту Лепса после ее стычки с Викой Боней

19-летняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба публично ответила на заявления блогера и ведущей Вики Бони о ее семье и получила в ответ волну негатива, сообщает Zakon.kz.

В эфире Rutube-шоу "Злые языки" Боня рассказала, что Лепс был знаком с родителями Авроры задолго до начала романа и до того, как умер ее отец. По словам блогера, отец девушки, Илья Беляков, ушел из жизни из-за финансовых проблем – после банкротства он оставил семье многочисленные долги, которые взяла на себя мать Кибы. Боня заявила, что многомиллионные обязательства легли на плечи Татьяны – она потеряла три предприятия и выплатила долги на сумму в 25 млн рублей.

"Поэтому и стали писать, мол, дочь надо удачно выдать замуж. А за кого еще? Если есть такой друг семьи? У мамы суды", – приводит Woman слова Бони.

Якобы поэтому Лепс не скупится на дорогостоящие подарки невесте и оплатил обучение Авроры в Лондоне. Боня считает, что эти жесты обусловлены не только отношениями, но и глубокими дружескими связями между семьями. Виктория также высказала мнение, что роман Кибы и Лепса может быть связан с карьерой девушки. По ее словам, это выглядит как стратегия продвижения, а не настоящие чувства.

Аврора Киба после этих заявлений не стала отмалчиваться и в своем Instagram опубликовала пост, в котором не лестно высказалась о Вике Боне.

"Не была в курсе, пока на меня не обрушили смс с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня – каких-то долгах в 25 миллионов рублей. Это смешно! Не нужно раскрывать правду, которую мы сами не знаем. Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето, тем более, получив такие комментарии от Виктории, которая далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чей-то любовницы, а не журналиста, уж точно! Чтобы быть журналистом, нужно заканчивать журфак, как Ксения Собчак, а не курсы Останкино… Или факультет пищевых производств… Тут кто на что учился… Простите", – пишет студентка.

По ее мнению, Виктория таким образом решила напомнить о себе в новостных лентах.

"И к моей учебе в Лондоне Гриша отношения не имеет! О чем неоднократно сам и говорил в своих интервью", – добавила Киба.

Пост вызвал эффект разорвавшейся бомбы в комментариях – на Аврору обрушились с критикой.

Так смешно, вообще не знала, кто вы, до тех пор, пока не увидела в шоу. В сторис пишете про то, как Боня (не симпатизирую ей) продавала себя, даже ценник указали, а вы себя не продаете? В 19 лет искренне и всем сердцем полюбили 62-летнего мужчину?

Нравилась Аврора, пока не начала отвечать на негативные комментарии других звезд. Все-таки читается между строк привилегированная девушка с придуманным имиджем через тернии к звездам. Все получают высшее образование, вам повезло, что семья дала хороший старт, Боня пришла сама к тому, где сейчас находится не за счет семьи. Глупо высмеивать человека за его достижения.

Девочка. Ты никто и звать тебя никак. Твои родители большие молодцы. Но их заслуги – не твои. И кичиться количеством денег, прожигаемых вашей семьей за лето, – колхоз высшей степени. Ты не имеешь ни одной заслуги перед обществом, не сделала ровным счетом ничего, чтобы в таком контексте разговаривать о людях, которые в два раза старше тебя, и, поверь, умнее. Закрой свой рот и не позорься.

Нравился человек, пока рот не открыл. Так бывает. Но она правда еще маленькая. Вы не видите по силе агрессии? Взрослый человек послушает, поржет и пойдет дальше. Маленькие всегда нервничают и переживают.

Не представляю даже в самой бурной фантазии, чтобы, к примеру, Алсу доказывала все, что она бахатая.

Боня очень даже в тренде и причем о ней много где пишут, что она достигает огромных высот. Про вас, Аврора, мы ничего не знаем. Знаем, что вы всего лишь фаворитка Лепса.

А вы не любовница Гриши? И Боне не надо о себе кричать, она крутая и сильная женщина, чего только Эверест стоит, это не учеба в Лондоне, и она настолько глубокая и здравомыслящая, что говорить о ней вот в таком контексте уж точно не стоит

Виктория Боня тоже иногда "нарывается" на хейт в соцсетях. Например, пользователи раскритиковали ее после совместного фото с актрисой Пенелопой Крус на футбольном матче в Мадриде.