Домбру из полицейских авто выстроили в ВКО

К Национальному дню домбры, который в 2024 году выпадает на 7 июля (первое воскресенье месяца), в Восточном Казахстане полицейские выстроили национальный казахских инструмент из патрульных авто, сообщает Zakon.kz.

Для нашего народа это не просто музыкальный инструмент, это целый мир, олицетворяющий особой дух, характер и историю казахской степи. Звуки струн и мелодии кюев с незапамятных времен сопровождают нас в моменты радости, триумфа и побед, оставаясь символом богатой духовной истории и традиций, написали в пресс-службе ДП ВКО.

Фото: МВД РК

В канун торжества порядка 20 служебных авто расположились на плацу областного департамента полиции в форме национального инструмента, где музыканты, дополняя картину, исполнили кюй известного композитора Курмангазы.

"Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Это талисман, запечатлевший историю веков. Пусть ее звуки продолжают вдохновлять на новые достижения и способствовать процветанию нашей родины Республики Казахстан", – поздравил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.

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Праздник в честь национального инструмента – День домбры – отмечают в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. О значении этого инструмента и великих музыкантах рассказала Zakon.kz. руководитель Центра традиционной музыки города Алматы Руза Каженова.