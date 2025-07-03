Богатейший азербайджанец публично обратился к бывшей жене

Фото: Instagram/eminofficial

Сегодня, 3 июля 2025 года, день рождения отмечает старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла. Ей исполняется 40 лет. В связи с этим к юбилярше обратился ее бывший супруг – один из богатейших азербайджанцев Эмин Агаларов (Emin), сообщает Zakon.kz.

Видеообращение известный предприниматель и певец записал вместе с сыновьями, и опубликовал его в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emin Agalarov (@eminofficial) "Дорогая Лейла, с днем рождения! Желаю тебе всего самого невероятного. Оставайся таким же светлым человеком и прекрасной мамой наших детей. Спасибо за тепло и поддержку, мы рядом!" – написал Emin под публикацией. К поздравлениям присоединились подписчики Агаларова, которые выразили восторг отношениям двух экс-супругов: "Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям. Любим".

"От всей души поздравляю очаровательную Лейлу ханум и всех благ желаю!"

"С днем рождения Лейлу! Если на земле есть ангелы – она точно один из них!"

"Настоящие, правильные отношения двух бывших супругов! Поздравляю Лейлу ханум с днем рождения!" Материал по теме Эмин Агаларов поздравил свою дочку-спортсменку 30 мая 2025 года Эмин Агаларов взбудоражил соцсети роликом из Мангистауской области.

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