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Культура и шоу-бизнес

Богатейший азербайджанец публично обратился к бывшей жене

Богатейший азербайджанец публично обратился к бывшей жене, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 19:29 Фото: Instagram/eminofficial
Сегодня, 3 июля 2025 года, день рождения отмечает старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла. Ей исполняется 40 лет. В связи с этим к юбилярше обратился ее бывший супруг – один из богатейших азербайджанцев Эмин Агаларов (Emin), сообщает Zakon.kz.

Видеообращение известный предприниматель и певец записал вместе с сыновьями, и опубликовал его в своем Instagram.

"Дорогая Лейла, с днем рождения! Желаю тебе всего самого невероятного. Оставайся таким же светлым человеком и прекрасной мамой наших детей. Спасибо за тепло и поддержку, мы рядом!" – написал Emin под публикацией.

К поздравлениям присоединились подписчики Агаларова, которые выразили восторг отношениям двух экс-супругов:

  • "Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям. Любим".
  • "От всей души поздравляю очаровательную Лейлу ханум и всех благ желаю!"
  • "С днем рождения Лейлу! Если на земле есть ангелы – она точно один из них!"
  • "Настоящие, правильные отношения двух бывших супругов! Поздравляю Лейлу ханум с днем рождения!"

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