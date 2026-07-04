Идеальный бывший: Эмин Агаларов поздравил мать своих детей

3 июля бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов поздравил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Агаларов был женат на Алиевой с 2006 по 2015 год. У экс-супругов трое общих детей:

17-летние близнецы Али и Микаил;

15-летняя приемная дочь Амина.

"С днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе, чтобы все задуманное обязательно сбывалось, крепкого здоровья и душевного тепла. Спасибо за наших прекрасных детей, за твою доброту, заботу и за то, что всегда поддерживаешь нас. Пусть впереди будет много счастливых моментов. Мы рядом", – подписал Агаларов видео в Instagram, где использованы кадры разных лет из личного архива.

В соцсетях восхитились отношениями между бывшими супругами.

"Всем примерам – пример", – отмечали в комментариях подписчики певца.

В 2018 году Агаларов женился на модели Алёне Гавриловой, а в 2020 году пара рассталась и спустя время сошлась вновь. У них есть общая дочь – восьмилетняя Афина.

Что касается Лейлы Алиевой, то с момента их развода женщина не раскрывает публично подробности личной жизни.

В это же время в Москве возобновился скандал между адвокатом семьи Яниса Тиммы и певицей Анной Седоковой.