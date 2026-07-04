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Культура и шоу-бизнес

Идеальный бывший: Эмин Агаларов поздравил мать своих детей

День рождения Лейлы Алиевой, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 08:38 Фото: Instagram/eminofficial
3 июля бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов поздравил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Агаларов был женат на Алиевой с 2006 по 2015 год. У экс-супругов трое общих детей:

  • 17-летние близнецы Али и Микаил;
  • 15-летняя приемная дочь Амина.
Эмин Агаларов, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 08:38

Фото: Facebook/emin

"С днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе, чтобы все задуманное обязательно сбывалось, крепкого здоровья и душевного тепла. Спасибо за наших прекрасных детей, за твою доброту, заботу и за то, что всегда поддерживаешь нас. Пусть впереди будет много счастливых моментов. Мы рядом", – подписал Агаларов видео в Instagram, где использованы кадры разных лет из личного архива.

В соцсетях восхитились отношениями между бывшими супругами.

"Всем примерам – пример", – отмечали в комментариях подписчики певца.

В 2018 году Агаларов женился на модели Алёне Гавриловой, а в 2020 году пара рассталась и спустя время сошлась вновь. У них есть общая дочь – восьмилетняя Афина.

Эмин Агаларов, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 08:38

Фото: Instagram/agavrilova777

Что касается Лейлы Алиевой, то с момента их развода женщина не раскрывает публично подробности личной жизни.

В это же время в Москве возобновился скандал между адвокатом семьи Яниса Тиммы и певицей Анной Седоковой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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