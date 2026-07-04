Идеальный бывший: Эмин Агаларов поздравил мать своих детей
Фото: Instagram/eminofficial
3 июля бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов поздравил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Известно, что Агаларов был женат на Алиевой с 2006 по 2015 год. У экс-супругов трое общих детей:
- 17-летние близнецы Али и Микаил;
- 15-летняя приемная дочь Амина.
"С днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе, чтобы все задуманное обязательно сбывалось, крепкого здоровья и душевного тепла. Спасибо за наших прекрасных детей, за твою доброту, заботу и за то, что всегда поддерживаешь нас. Пусть впереди будет много счастливых моментов. Мы рядом", – подписал Агаларов видео в Instagram, где использованы кадры разных лет из личного архива.
В соцсетях восхитились отношениями между бывшими супругами.
"Всем примерам – пример", – отмечали в комментариях подписчики певца.
В 2018 году Агаларов женился на модели Алёне Гавриловой, а в 2020 году пара рассталась и спустя время сошлась вновь. У них есть общая дочь – восьмилетняя Афина.
Что касается Лейлы Алиевой, то с момента их развода женщина не раскрывает публично подробности личной жизни.
В это же время в Москве возобновился скандал между адвокатом семьи Яниса Тиммы и певицей Анной Седоковой.
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