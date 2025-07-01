Снуп Догг сравнил детей Павла Дурова с "выводком щенков"

Сегодня, 1 июля 2025 года, читатели социальный сети X (ранее Twitter) стали свидетелями необычной переписки между американским рэпером Снуп Доггом и российским предпринимателем Павлом Дуровым. Актер призвал миллиардера "притормозить" с деторождением, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, музыкант обратил внимание на пост Дурова, который тот опубликовал еще в 2024 году. Тогда основатель "ВКонтакте" признался, что имеет более 100 биологических детей. Он рассказал, что его впервые уговорили стать донором спермы 15 лет назад С тех пор этот "высококачественный донорский материал" достался более сотне семей в 12 странах мира.

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Это заявление весьма рассмешило обладателя American Music Awards.





"Ты не детей заводишь, а целые выводки щенков. Притормози немного", – написал он.

Фото: X/SnoopDogg/status

Впрочем, Дуров не остался в стороне, а парировал:

"Чтобы понять Догга, нужно самому быть доггом. Обсудим это там, где правит приватность, – в Telegram".

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Ранее основатель Telegram заявил о том, что готов платить миллион долларов (более 521 млн тенге) в год Android-разработчику, который подойдет для его команды.