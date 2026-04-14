"Не есть после 18:00 – правда?": самый известный тренер Казахстана разобрал мифы о похудении

Казахстанский блогер Абай Кабдрашитов, прославленный развлекательным контентом, на этот раз опубликовал познавательное видео. В ролике он обратился к одному из самых известных тренеров страны Айтыму Жакупову и устроил опрос в формате "правда или миф", сообщает Zakon.kz.

Так, в ролике блогер задал тренеру Жакупову ряд популярных вопросов о похудении.

К примеру, на вопрос о том, можно ли похудеть, если не есть после 18:00, эксперт отметил, что в таком случае человек скорее не наберет лишний вес.

При этом поздние приемы пищи, по его словам, действительно могут негативно сказываться не только на фигуре, но и на здоровье в целом.

Отвечая на вопрос о воде, тренер подтвердил, что употребление достаточного количества жидкости может способствовать снижению веса, однако уточнил: вода не "сжигает" жир напрямую, а ускоряет обмен веществ и помогает организму выводить лишние вещества.

Жакупов также подчеркнул, что для похудения важно не просто есть меньше, а выстраивать правильное питание.

При этом он заявил, что так называемое "правильное питание" нельзя назвать вкусным, а сладкое, по его мнению, должно быть полностью исключено из рациона.

Кроме того, эксперт развеял распространенный миф о том, что отсутствие снижения веса означает отсутствие результата, и отметил, что даже при "срыве" не стоит откладывать возвращение к режиму – начинать нужно сразу, а не с понедельника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

