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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой показал своих великих и талантливых коллег

Крутой, Николаев, Матвиенко, новая волна, конкурс, видео, коллеги, друзья, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 12:16 Фото: pixabay
Российский композитор Игорь Николаев рассказал, что его музыкальную Академию посетили два великих и талантливых коллеги, друга и при этом тезки: Игори Николаев и Матвиенко, сообщает Zakon.kz.

Также Крутой пошутил, что звукорежиссера тоже зовут Игорь.

"Если это учесть, то все загадываемые желания и идеи исполнялись молниеносно. А идей и вопросов было немало и все они касались "Новой волны": как усилить концерт членов жюри, сам конкурс, юбилей "Иванушек", пошутить и даже совместно спеть и помузицировать", – отметил в подписи к видео знаменитый пианист.

Кроме того, музыкант пообещал всем подписчикам сюрпризы на будущем мероприятии.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2025" пройдет с 21 по 26 августа в Казани.

Ранее эстрадная певица Ани Лорак опубликовала совместное видео с Крутым. Как оказалось, знаменитостей связывает давняя 29-летняя дружба.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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