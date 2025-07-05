Игорь Крутой показал своих великих и талантливых коллег

Также Крутой пошутил, что звукорежиссера тоже зовут Игорь.

"Если это учесть, то все загадываемые желания и идеи исполнялись молниеносно. А идей и вопросов было немало и все они касались "Новой волны": как усилить концерт членов жюри, сам конкурс, юбилей "Иванушек", пошутить и даже совместно спеть и помузицировать", – отметил в подписи к видео знаменитый пианист.