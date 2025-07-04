Ани Лорак раскрыла подробности 29-летней дружбы с Игорем Крутым

Эстрадная певица Ани Лорак опубликовала совместное видео с известным композитором Игорем Крутым. Как оказалось, знаменитостей связывает давняя 29-летняя дружба, сообщает Zakon.kz.

Лорак подчеркнула, что встреча состоялась в новой студии Академии Крутого.





"А я с теплотой вспоминаю 1996 год и наше первое знакомство, мое Гран-при на конкурсе "Big Apple Music", которое вручал Игорь Яковлевич. И вот, музыка снова объединила нас", – уточнила исполнительница хита "Наполовину".

Далее артистка решила заинтриговать армию поклонников, обратившись к ним с вопросом:

"Может, новая песня?"

Комментаторы единогласно решили, что новая песня от Крутого будет прекрасным событием. Также многие отметили красоту Лорак и заявили, что уже с нетерпением ждут премьеры.

Ранее исполнитель хита "Морячка" Олег Газманов через социальные сети поздравил своего старшего сына с 44-летием. Музыкант разместил видеоряд из совместного выступления с Родионом под композицию "Танцуй, пока молодой".