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Культура и шоу-бизнес

Ани Лорак раскрыла подробности 29-летней дружбы с Игорем Крутым

Игорь Крутой, Ани Лорак, дружба, видео, песня, творчество, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:30 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Эстрадная певица Ани Лорак опубликовала совместное видео с известным композитором Игорем Крутым. Как оказалось, знаменитостей связывает давняя 29-летняя дружба, сообщает Zakon.kz.

Лорак подчеркнула, что встреча состоялась в новой студии Академии Крутого.


"А я с теплотой вспоминаю 1996 год и наше первое знакомство, мое Гран-при на конкурсе "Big Apple Music", которое вручал Игорь Яковлевич. И вот, музыка снова объединила нас", – уточнила исполнительница хита "Наполовину".

Далее артистка решила заинтриговать армию поклонников, обратившись к ним с вопросом:

"Может, новая песня?"

Комментаторы единогласно решили, что новая песня от Крутого будет прекрасным событием. Также многие отметили красоту Лорак и заявили, что уже с нетерпением ждут премьеры.

Ранее исполнитель хита "Морячка" Олег Газманов через социальные сети поздравил своего старшего сына с 44-летием. Музыкант разместил видеоряд из совместного выступления с Родионом под композицию "Танцуй, пока молодой".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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