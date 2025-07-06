Зендея прибыла в Венгрию для съемок "Мессии Дюны" Дени Вильнёва

4 июля американская актриса Зендея прибыла в Будапешт для работы над заключительным фильмом кинофраншизы Дени Вильнёва, сообщает Zakon.kz.

По данным портала World of Reel, уже в ближайший понедельник, 7 июля, в Бухаресте начнутся съемки "Мессии Дюны" Дени Вильнёва. Помимо Зендеи, к своим ролям также вернутся Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Хавьер Бардем, джейсон Момоа и Аня Тейлор-Джой. Также в Сети курсируют слухи об участии Роберта Паттисона.

Сюжет "Мессии Дюны", второго романа в фантастической серии Фрэнка Герберта, разворачивается через 12 лет после событий первой книги и дилогии фильмов. По словам Дени Вильнёва, этот фильм будет разительно отличаться от двух предыдущих частей и, скорее всего, станет последним заходом режиссера во вселенную Фрэнка Герберта. Также известно, что к написанию саундтрека новой "Дюны" вернется Ханс Циммер.

Премьера "Мессии Дюны" запланирована на 18 декабря 2026 года. После окончания работы над культовой фантастикой Дени Вильнёв переключится на долгожданное возрождение бондианы.

С 3 по 7 июля в китайском Чунцине проходит кинофестиваль стран ШОС-2025.