Звездные дети: старшей дочери Тимати нужна мама

Интернет-пользователи убеждены, что 11-летней Алисе Юнусовой нужна мама, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу они пришли после известия, что с девочкой начал работать психолог. На днях мама Тимати заявила, что ей пришлось найти для его дочери психолога. Симона Черноморская призналась, что подросток всегда держит семью в напряжении и никогда нельзя знать, чего ожидать от тинейджера в следующий момент.

"Это бесконечные эмоциональные качели (а у меня отвратительный вестибулярный аппарат) и когда твоему терпению наступает предел и ты готов наговорить в ответ всё, что ты думаешь, остановись на мгновение и вспомни, что перед тобой ребенок, которому сейчас плохо и он не умеет это выразить, поэтому хамит, упирается и провоцирует", – отметила Симона.

Мама рэпера указала, что ребенок ждет помощи, а не крика в ответ. Симона заверила, что, если удается сдержаться, то уже через пять минут подросток раскаивается и плачет.

"Я человек очень терпеливый, но с возрастом нервная система истощается, поэтому необходима помощь профессионала. Мы нашли своего, и это лучший психолог для Алисы", – заверила бабушка школьницы.

У музыканта трое детей. 11-летняя Алиса, родилась в союзе с Аленой Шишковой, пятилетний сын Ратмир – от Анастасии Решетовой, а малышка Эмма – от Валентины Ивановой. Воспитание Алисы с детства взяла на себя мама музыканта Симона Черноморская.

