Концерты "Астана – сердце столицы" организовали в 6 районах города

В честь Дня столицы 6 июля в жилых массивах всех шести районов города проходят праздничные концерты с участием творческих коллективов и популярных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Праздник в городе как всегда отмечают с большим размахом, чтобы как можно больше жителей и гостей Астаны окунулись в атмосферу положительных эмоций.

Доброй традицией стало проведение в этот день концертов в жилых массивах в каждом из шести районов столицы. Этот год не стал исключением.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На мероприятиях для жителей выступают творческие коллективы подведомственных учреждений Управления культуры столицы и звезды казахстанской эстрады. Среди них Бауыржан Исаев, Бибигуль Искакова, трио "Восток", "Айлин" и "Алтын", Зарина Омарова, Даурен Сейтжанов, Берик Ержанов, Гульнур Оразымбетова, Максат Базарбай, Айдын Жумабай, Сейфуллин Жолбарыс, Курмаш Махан, Айгуль Иманбаева, Максат Базарбай, Молдир Мукан, Парасат Отан, группа "Байтерек" и многие другие.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Дневные концерты начались в районе "Алматы" в жилом массиве "Железнодорожный" (11:00) и парке "Жеруйык" (14:00), в районе "Байконыр" в жилых массивах "Өндіріс", "Казгородок", "Кирпичный" (14:00), в районе "Нура" на площадках "Айгыржал" (11:00) и "Жагалау" (14:00), в районе "Сарайшык" в жилых массивах "Промышленный", "Интернациональный", "Отау" (11:00) и в районе "Сарыарка" (в парке "Коктал", сквере "Коргалжын" (11:00), на городской площади (14:00).

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Праздничную программу завершат в районе "Есиль" театральные мини-спектакли в парке "Жетісу". Ожидается выступление таких творческих коллективов, как театр "Высокие Братья", театр "Артишок", экспериментальный театр ArtLab, театр Мутурганова, театр Limpopo и театр Мимики и танца DNE.

6 июля Астана отмечает 27-летие. Как изменился за эти годы город, можно прочитать здесь.