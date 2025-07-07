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Культура и шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своей моральной травме

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 05:59 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин заявил в интервью Ивану Исаеву, что продюсер Виктор Дробыш нанес ему серьезную моральную травму, сообщает Zakon.kz.

По словам певца, он и Дробыш перестали сотрудничать еще в 2007 году, но не могут психологически отпустить друг друга уже на протяжении 18 лет.

Продюсер до сих пор нелестно высказывается о нем в интервью. Шаляпин считает, что такое поведение не свойственно умному человеку. Он уверен, что 59-летний продюсер ведет себя как ребенок.

Исполнитель признался, что считал Дробыша своим кумиром. Он обвинил продюсера в предательстве всех участников "Фабрики звезд".

"Он начал бегать за теми, у кого есть деньги. Заниматься теми артистами, за которых, грубо говоря, занесли дядечки и тетечки с деньгами. А мы, все фабриканты, там группа "Челси", Дима Колдун, Арсений Бородин – все талантливые ребята! Действительно поющие, талантливые люди, которыми можно было заниматься, делать из них звезд… Естественно, он никем не занимался никогда! Всех предал! И меня в том числе", – поделился певец.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему до сих пор не замужем и кого ждет.

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Аксинья Титова
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