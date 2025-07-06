#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.51
611.83
6.6
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила, почему до сих пор не замужем и кого ждет

Анастасия Волочкова, балерина, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 14:21 Фото: Instagram/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась журналистам на то, что ей непросто встретить избранника, который смог бы подойти под все ее параметры, сообщает Zakon.kz.

В интервью службе НСН артистка призналась, что ценит настоящих, добрых, благородных и "мощных по масштабу личности и духа" мужчин.

"Искренность – это сегодня очень редкое качество. Меня спрашивают, а почему вы еще не замужем? Да потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли, по умению выходить из испытаний с честью и достоинством. Это непросто встретить такого мужчину", – пояснила балерина.

Она добавила, что ей крайне важно, чтобы мужчина ценил ее как женщину и почитал ее творчество. Избранник, по мнению Волочковой, должен относиться к ней, как к драгоценности.

В апреле 2025 года Анастасия Волочкова устроила грандиозную свадьбу для своей единственной наследницы Ариадны, а затем неожиданно обратилась к экс-супругу – предпринимателю Игорю Вдовину. 49-летняя заслуженная артистка РФ поблагодарила его за общую дочь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Концерты "Астана – сердце столицы" организовали в 6 районах города
Культура и шоу-бизнес
12:03, Сегодня
Концерты "Астана – сердце столицы" организовали в 6 районах города
Оззи Осборн и легендарная рок-группа заявили о последнем концерте
Культура и шоу-бизнес
10:34, Сегодня
Оззи Осборн и легендарная рок-группа заявили о последнем концерте
Зендея прибыла в Венгрию для съемок "Мессии Дюны" Дени Вильнёва
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Зендея прибыла в Венгрию для съемок "Мессии Дюны" Дени Вильнёва
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: