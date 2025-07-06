Анастасия Волочкова объяснила, почему до сих пор не замужем и кого ждет

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась журналистам на то, что ей непросто встретить избранника, который смог бы подойти под все ее параметры, сообщает Zakon.kz.

В интервью службе НСН артистка призналась, что ценит настоящих, добрых, благородных и "мощных по масштабу личности и духа" мужчин.

"Искренность – это сегодня очень редкое качество. Меня спрашивают, а почему вы еще не замужем? Да потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли, по умению выходить из испытаний с честью и достоинством. Это непросто встретить такого мужчину", – пояснила балерина.

Она добавила, что ей крайне важно, чтобы мужчина ценил ее как женщину и почитал ее творчество. Избранник, по мнению Волочковой, должен относиться к ней, как к драгоценности.

В апреле 2025 года Анастасия Волочкова устроила грандиозную свадьбу для своей единственной наследницы Ариадны, а затем неожиданно обратилась к экс-супругу – предпринимателю Игорю Вдовину. 49-летняя заслуженная артистка РФ поблагодарила его за общую дочь.