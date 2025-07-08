Коллега звезды "Зачарованных" отреагировала на его кончину

Голливудский актер Джулиан МакМэхон скончался в возрасте 56 лет. Звезда сериалов "Части тела" и "Зачарованные" был серьезно болен, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, о смерти Джулиана сообщила его жена, Келли МакМэхон. По словам супруги, актер умер в Клируотере, в штате Флорида 2 июля, в среду. МакМэхон длительно время отважно боролся с болезнью. У исполнителя роли Коула в сериале "Зачарованные" был рак.

Келли не уточнила, с каким видом онкологического недуга боролся артист.

"Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и своих поклонников. Его самым заветным желанием было дарить радость, как можно большему количеству людей", – сказала Келли МакМэхон.

Вдова знаменитости попросила поддержки. Келли и ее семья хотели бы погоревать в уединении.

"И мы желаем всем тем, кому Джулиан дарил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за эти воспоминания", – отметила Келли.

У Джулиана МакМэхона осталась дочь Мэдисон МакМэхон от брака с актрисой Брук Бернс. С последней женой Келли у звезды совместных детей не было.

Коллега Джулиана МакМэхона по сериалу "Зачарованные" Алисса Милано в соцсетях уже отреагировала на его кончину. Актриса призналась, что ее сердце разбито. Потеря кажется Алиссе нереальной, она не может поверить в случившееся.

"У меня разбито сердце. Джулиан МакМэхон был волшебным. Эта улыбка. Этот смех. Этот талант. Это присутствие. Он вошел в комнату и осветил ее – не просто харизмой, а добротой. С озорством. С душевным пониманием. Мы провели вместе годы в "Зачарованных" – годы сцен, историй и столько промежуточных моментов. Он заставил меня чувствовать себя в безопасности как актер. Отмечаю это как женщина. Он бросал мне вызов, дразнил меня, поддерживал. Мы были такими разными, и все же почему-то всегда понимали друг друга. Джулиан был больше, чем мой муж по телевизору. Он был хорошим другом. Тот, кто подмечает. Тот, кто помнит. Тот, кто делится. Тот, кто говорит правду, даже когда неудобно, но всегда с любовью", – трогательно написала Милано.

Ранее умер автор главного саундтрека из сериала "Секретные материалы" Марк Сноу.