Баян Алагузова примерила на себя новую профессию
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Kазахстанская продюсер, телеведущая, киноактриса, певица Баян Aлагузова возвращается в кино в качестве актрисы, сообщает Zakon.kz.
Продюсер напомнила подписчикам, что она еще и актриса. В Instagram-сторис она сообщила, что сейчас снимается в новом казахстанском фильме, в одной из главных ролей.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Oб этом она сообщила из салона своего авто во время пути на работу.
По словам Aлагузовой, ей дали роль провинциального врача по имени Лейла – доброй и ранимой женщины.
Ранее Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем.
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