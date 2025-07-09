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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова примерила на себя новую профессию

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 05:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Kазахстанская продюсер, телеведущая, киноактриса, певица Баян Aлагузова возвращается в кино в качестве актрисы, сообщает Zakon.kz.

Продюсер напомнила подписчикам, что она еще и актриса. В Instagram-сторис она сообщила, что сейчас снимается в новом казахстанском фильме, в одной из главных ролей.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Oб этом она сообщила из салона своего авто во время пути на работу.

По словам Aлагузовой, ей дали роль провинциального врача по имени Лейла – доброй и ранимой женщины.

Ранее Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем.

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Аксинья Титова
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