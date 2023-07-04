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Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Уимблдон

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Уимблдон Фото: wimbledon.com
Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила Уимблдон во второй игровой день. В прошлом году именно Кейт Миддлтон вручала трофей британского "Большого шлема" первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Принцесса Уэльская расположилась на трибунах Всеанглийского клуба в компании бывшей первой ракетки мира Лоры Робсон. Несмотря на дождь королевская особа, укрывшись под зонтом, наблюдала за игрой между британкой Кэти Бултер и россиянкой Дарьей Сэвилл, которая теперь представляет Австралию.

Во второй игровой день матчи на Уимблдоне приостанавливались из-за кратковременного дождя.

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