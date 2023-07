Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Уимблдон

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Принцесса Уэльская расположилась на трибунах Всеанглийского клуба в компании бывшей первой ракетки мира Лоры Робсон. Несмотря на дождь королевская особа, укрывшись под зонтом, наблюдала за игрой между британкой Кэти Бултер и россиянкой Дарьей Сэвилл, которая теперь представляет Австралию.

👋 A warm welcome to Our Patron, HRH The Princess of Wales #Wimbledon pic.twitter.com/8Zqlq6SXia