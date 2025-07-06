Резиновые лодки мигрантов специально протыкают ножами во Франции

Французские офицеры специализированного полицейского подразделения Compagnie de Marche начали протыкать резиновые лодки мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о надувных лодках, с помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, пишет The Times. Первый рейд подразделения Compagnie de Marche, специально обученного борьбе с общественными беспорядками, проведен на днях в рамках реализации нового закона для пресечения попыток нелегальной миграции.

Фото: lbc.co.uk

Изменения в морском законодательстве Франции позволят сотрудникам заходить на мелководье для перехвата лодок с мигрантами.

French police use knives to puncture migrant dinghies in water for first time as they prepare to implement greater powers to prevent Channel crossings to UK pic.twitter.com/y5aFoNUykC — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 4, 2025

Также сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эту инициативу на саммите Великобритания – Франция. Мероприятие запланировано на 8 июля.

Накануне в центральной части Франции потерпел крушение одномоторный самолет.