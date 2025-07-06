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Мир

Резиновые лодки мигрантов специально протыкают ножами во Франции

Французские полицейские начали протыкать резиновые лодки с мигрантами, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 08:24 Фото: lbc.co.uk
Французские офицеры специализированного полицейского подразделения Compagnie de Marche начали протыкать резиновые лодки мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о надувных лодках, с помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, пишет The Times. Первый рейд подразделения Compagnie de Marche, специально обученного борьбе с общественными беспорядками, проведен на днях в рамках реализации нового закона для пресечения попыток нелегальной миграции.

Фото: lbc.co.uk

Изменения в морском законодательстве Франции позволят сотрудникам заходить на мелководье для перехвата лодок с мигрантами.

Также сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эту инициативу на саммите Великобритания – Франция. Мероприятие запланировано на 8 июля.

Накануне в центральной части Франции потерпел крушение одномоторный самолет.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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