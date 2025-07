Резиновые лодки мигрантов специально протыкают ножами во Франции

Речь идет о надувных лодках, с помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, пишет The Times. Первый рейд подразделения Compagnie de Marche, специально обученного борьбе с общественными беспорядками, проведен на днях в рамках реализации нового закона для пресечения попыток нелегальной миграции.

Изменения в морском законодательстве Франции позволят сотрудникам заходить на мелководье для перехвата лодок с мигрантами.

French police use knives to puncture migrant dinghies in water for first time as they prepare to implement greater powers to prevent Channel crossings to UK pic.twitter.com/y5aFoNUykC