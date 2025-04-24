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Культура и шоу-бизнес

Первый трейлер второго сезона "Уэнсдэй" набрал миллионы просмотров за несколько часов

Трейлер сериала Уэндсей, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:41 Фото: Instagram/wednesdaynetflix
Сервис Netflix представил первый официальный трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй" с Дженной Ортегой в роли Уэнсдэй Аддамс, сообщает Zakon.kz.

Первая часть сериала выходит 6 августа 2025 года. Вторая часть – 3 сентября.

В кратком описании нового сезона указано, что дочь Гомеса и Мортиши Аддамс учится в академии Nevermore. И ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

В главных ролях играли: Дженна Ортега, Стив Бушеми, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джоанна Ламли, Кристофер Ллойд. Кроме того, ранее сообщалось, что одну из главных ролей в сериале получит Леди Гага.

В комментариях к трейлеру пользователи отмечают, что уже заждались выхода второго сезона: "Боже так долго ждали, наконец-то; наконец-то хоть что-то интересное уже скоро; так неожиданно и так жданно".

"Уэнсдэй" – американский сериал о взрослении с жанровыми элементами мистерии, комедии и фантастики, основанный на сюжете о Семейке Аддамс. Премьера первого сезона состоялась 23 ноября 2022 года. "Уэнсдэй" получила огромную популярность. Спустя короткое время после выхода сериал занял первую строчку в рейтинге Netflix, где удерживался почти месяц.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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