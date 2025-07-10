Шаттл-басы и личный досмотр: к чему готовиться зрителям концерта Дженнифер Лопес

Организаторы концерта Дженнифер Лопес в Казахстане на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в столичном Astana Arena 1 августа 2025 года – в этот день планируется шоу американской поп-звезды, передает корреспондент Zakon.kz.

Продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов отметил, что охрану объекта будет обеспечивать Департамент полиции города. Въезд на территорию стадиона на личном автотранспорте будет запрещен. Это делается для того, чтобы не было пробок на участке дороги по пр. Туран и Кабанбай батыра.

"Это мировая практика. Будут курсировать специальные шаттл-басы. Мы предлагаем размещение личного авто на нескольких парковках, которые будут указаны заранее на билетах. Можно будет там пересесть на шаттл-басы, которые привезут вас в "Астана-Арена". И сразу после концерта они вас привезут на то парковочное место, где вы оставили свое личное авто", – добавил он.

Международный продюсер "CA Entertainment" Сымбат Серик добавила, что вход на стадион будет проходить в три этапа.

"Первый этап – это проверка в целом на наличие билета. Сейчас мы продаем ваучеры, сами билеты будут высланы за три дня до концерта. То есть, если вы придете с ваучером, вам помогут и подскажут, как найти свой билет по почте или номеру телефона, с которого вы покупали. Второй этап – валидация вашего билета, его активация и, соответственно, активация вашего входа на стадион и определение вашего места. Третий этап – собственно, вход на стадион, где будет проходить досмотр с металлоискателями и охраной", – пояснила она.

Ожидается, что аналогичные меры будут предусмотрены на концерте в Алматы.

Ранее продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов рассказал о плюсах проведения концертов мировых звезд в Казахстане.

Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena в Астане.