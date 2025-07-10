"Трава была выше": Максим Галкин повторил кадры с детьми и умилил Сеть

Фото: Instagram/maxgalkinru

Знаменитый артист Максим Галкин разместил несколько фотографий своих детей. Елизавета и Гарри предстали перед аудиторией отца с разницей в восемь лет, сообщает Zakon.kz.

Изначально Галкин сделал коллаж, объединив архивное фото дочки со свежим снимком. "Спустя 8 лет на том же месте", – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Уже 10 июля появился коллаж с сыном: "Гарри и Олень 8 лет спустя". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили ряд добрых слов: Какой уже взрослый и такой классный! Обожаю ваших деток!

Милый мальчик стал красивым подростком.

Сегодня Гарри уже выглядит подростком, высоким, красивым и активным.

Максим, а Гарри уже заметил, что 8 лет назад трава и деревья были выше?

Какой классный парень! Пусть будет здоров и счастлив!

Из очаровательной девчушки Лиза превращается в удивительно красивую девушку. Пусть обязательно будет счастлива!

Влюбилась! У вас потрясающие детки! Счастья вам и любви навсегда!

Красавица, модница, умница! Согревай свою семью теплом и радостным настроением! 9 июля 2025 года единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан окончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность.

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