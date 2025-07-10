"Трава была выше": Максим Галкин повторил кадры с детьми и умилил Сеть
Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитый артист Максим Галкин разместил несколько фотографий своих детей. Елизавета и Гарри предстали перед аудиторией отца с разницей в восемь лет, сообщает Zakon.kz.
Изначально Галкин сделал коллаж, объединив архивное фото дочки со свежим снимком.
"Спустя 8 лет на том же месте", – написал он.
Уже 10 июля появился коллаж с сыном:
"Гарри и Олень 8 лет спустя".
Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили ряд добрых слов:
- Какой уже взрослый и такой классный! Обожаю ваших деток!
- Милый мальчик стал красивым подростком.
- Сегодня Гарри уже выглядит подростком, высоким, красивым и активным.
- Максим, а Гарри уже заметил, что 8 лет назад трава и деревья были выше?
- Какой классный парень! Пусть будет здоров и счастлив!
- Из очаровательной девчушки Лиза превращается в удивительно красивую девушку. Пусть обязательно будет счастлива!
- Влюбилась! У вас потрясающие детки! Счастья вам и любви навсегда!
- Красавица, модница, умница! Согревай свою семью теплом и радостным настроением!
9 июля 2025 года единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан окончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность.
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