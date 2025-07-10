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Культура и шоу-бизнес

"Трава была выше": Максим Галкин повторил кадры с детьми и умилил Сеть

Максим Галкин, дети, фото, фанаты, восторг, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 14:57 Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитый артист Максим Галкин разместил несколько фотографий своих детей. Елизавета и Гарри предстали перед аудиторией отца с разницей в восемь лет, сообщает Zakon.kz.

Изначально Галкин сделал коллаж, объединив архивное фото дочки со свежим снимком.

"Спустя 8 лет на том же месте", – написал он.

Уже 10 июля появился коллаж с сыном:

"Гарри и Олень 8 лет спустя".

Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили ряд добрых слов:

  • Какой уже взрослый и такой классный! Обожаю ваших деток!
  • Милый мальчик стал красивым подростком.
  • Сегодня Гарри уже выглядит подростком, высоким, красивым и активным.
  • Максим, а Гарри уже заметил, что 8 лет назад трава и деревья были выше?
  • Какой классный парень! Пусть будет здоров и счастлив!
  • Из очаровательной девчушки Лиза превращается в удивительно красивую девушку. Пусть обязательно будет счастлива!
  • Влюбилась! У вас потрясающие детки! Счастья вам и любви навсегда!
  • Красавица, модница, умница! Согревай свою семью теплом и радостным настроением!

9 июля 2025 года единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан окончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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