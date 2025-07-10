"Доктор Раушан!": поклонники поздравляют сестру Димаша Кудайбергена с выпуском

Днем ранее, 9 июля 2025 года, единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан закончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность, сообщает Zakon.kz.

Так, Канат Кудайберген разместил фото с выпускного. В кадре можно увидеть не только Раушан с родителями. Важное событие посетила и бабушка.

"Пусть твои крылья никогда не устают, доченька! Счастливого пути!" – отметил отец.

Светлана Айтбаева также опубликовала несколько снимков, пожелав стать дочери заслуженным врачом и помогать людям.

Чудесные фото! Прекрасная любимая всем миром семья! Еще раз наши самые сердечные поздравления умнице и красавице Раушан!

Она большая молодец! Выбрала серьезную, сложную профессию. Пусть ее жизненный путь сложится удачно и счастливо!

От всей души поздравляю вашу дочь с прекрасным событием – получением диплома!

Доктор Раушан!

Пусть будет успешной новая профессиональная жизнь.

Самые сердечные поздравления прекрасной Раушан и всей любимой нашей семье! – пишут пользователи под постами.

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