"Доктор Раушан!": поклонники поздравляют сестру Димаша Кудайбергена с выпуском
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Днем ранее, 9 июля 2025 года, единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан закончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность, сообщает Zakon.kz.
Так, Канат Кудайберген разместил фото с выпускного. В кадре можно увидеть не только Раушан с родителями. Важное событие посетила и бабушка.
"Пусть твои крылья никогда не устают, доченька! Счастливого пути!" – отметил отец.
Светлана Айтбаева также опубликовала несколько снимков, пожелав стать дочери заслуженным врачом и помогать людям.
- Чудесные фото! Прекрасная любимая всем миром семья! Еще раз наши самые сердечные поздравления умнице и красавице Раушан!
- Она большая молодец! Выбрала серьезную, сложную профессию. Пусть ее жизненный путь сложится удачно и счастливо!
- От всей души поздравляю вашу дочь с прекрасным событием – получением диплома!
- Доктор Раушан!
- Пусть будет успешной новая профессиональная жизнь.
- Самые сердечные поздравления прекрасной Раушан и всей любимой нашей семье! – пишут пользователи под постами.
Материал по теме
Мама Димаша Кудайбергена поделилась впечатлениями после важного концерта во Вьетнаме
Ранее родители Кудайбергена направились во Вьетнам, чтобы поддержать сына на его выступлении в Ханое.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript